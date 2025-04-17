Экземестан-Виста (Exemestanum-Vista)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1093,70
Экономия при брони: -44,29 грн
1049,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1098,87
Экономия при брони: -39,47 грн
1059,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1098,12
Экономия при брони: -36,02 грн
1062,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1137,77
Экономия при брони: -40,17 грн
1097,60 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1076,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,00 грн