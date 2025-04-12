Цисторал (Cistoral)
Цисторал инструкция по применению
Состав
действующее вещество: fosfomycin;
1 пакет содержит фосфомицина 3 г;
вспомогательные вещества: сахароза; сахарин натрия; ароматизатор "Апельсин", содержащий мальтодекстрин, акацию, аскорбиновую кислоту, α-токоферол, серы диоксид (Е 220).
Лекарственная форма
Гранулы для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: гранулированный порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Другие противомикробные средства.
Код АТС J01X X01.
Фармакологические свойства
Цисторал содержит действующее вещество фосфомицин в виде соли фосфомицина трометамола. Фосфомицин является антибиотиком бактерицидного действия (производное фосфоновой кислоты). Он ингибирует синтез клеточной стенки бактерий, блокируя один из первых этапов синтеза пептидогликана.
Фармакодинамика.
Цисторал содержит фосфомицин [моно (2-амино-2-гидроксиметил-1,3-пропандиол) (2R-цис)-(3-метилоксиранил) фосфонат] — антибиотик, который получают из фосфоновой кислоты и применяют для лечения инфекций мочевыводящих путей.
Фосфомицин влияет на первый этап синтеза клеточной стенки бактерий.
Структура фосфомицина аналогична структуре фосфоэнолпирувата. Именно поэтому он инактивирует фермент энолпирувил-трансферазу, тем самым необратимо блокируя конденсацию уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамина с фосфоэнолпируватом, одну из первых стадий синтеза клеточной стенки бактерий. Фосфомицин может также снижать адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть провоцирующим фактором развития рецидивирующих инфекций.
В таблице ниже представлены данные активности фосфомицина трометамола in vitro против клинически изолированных микроорганизмов. Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) была определена диско-диффузным методом с использованием дисков фосфомицина трометамола 200 мкг. Микроорганизмы с диаметром зоны полного подавления > 16 мм (на среде Мюллера-Хинтона) классифицировались как чувствительные (что соответствует 200 мкг/мл).
|МИК90 (мкг/мл)
|Диапазон
|Чувствительные микроорганизмы
|E. coli
|8
|0,25–128
|Klebsiella
|32
|2–128
|Citrobacter spp.
|2
|0,25–2
|Enterobacter ssp.
|16
|0,5–64
|Proteus mirabilis
|128
|0,12–256
|S. faecalis
|60
|8–256
|Устойчивые микроорганизмы (диаметр зоны полного угнетения > 16 мм)
|Serratia spp.
|32
|Enterobacter cloacae
|256
|Pseudomonas aeruginosa
|256
|Morganella morganii
|256
|Providencia rettgeri
|256
|Providencia stuartii
|256
|Pseudomonas ssp.
|256
Резистентность/перекрестная резистентность
Фосфомицин сохраняет свою эффективность относительно наиболее распространенных бактерий, обнаруженных при инфекциях мочевыводящих путей.
Лишь некоторые бактерии могут приобрести резистентность. Резистентность E. coli, которая вызывает развитие неосложненных инфекций мочевыводящих путей, очень низкая.
Большая часть мультирезистентных E. coli и других энтеробактерий, продуцирующих БЛРС (β-лактамазы расширенного спектра), чувствительны к фосфомицину. Также большинство типов резистентного к метициллину золотистого стафилококка чувствительны к фосфомицину.
До сих пор не было зарегистрировано случаев перекрестной резистентности с другими антибактериальными веществами. Перекрестная резистентность маловероятна, поскольку фосфомицин отличается от любого другого антибиотика по химической структуре и имеет уникальный механизм действия.
Клиническая эффективность
Фосфомицин обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе относительно большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, а также пенициллиназопродуцирующих штаммов.
In vivo наблюдается резистентность к Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococci, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus и Staphylococcus saprophyticus.
Кроме того, фосфомицин снижает адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть провоцирующим фактором развития рецидивирующих инфекций.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема внутрь около 50% фосфомицина трометамола быстро всасывается. После приема 50 мг/кг массы тела, Tmax составляет 2–2,5 часа и Cmax составляет 20–30 мкг/мл.
Распределение
Связывание фосфомицина с белками плазмы крови очень низкое (менее 5%). Объем распределения составляет 1,5–2,4 л/кг массы тела.
Фосфомицин проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко.
Метаболизм
Фосфомицин не метаболизируется.
Элиминация
Период полувыведения из плазмы составляет примерно 4 часа. После однократного приема 3 г фосфомицина трометамола концентрация в моче 1800–3000 мкг/мл достигается через 2–4 часа. Терапевтически эффективные концентрации (200–300 мкг/мл) могут храниться до 48 часов после введения. 40–50% дозы выводится с мочой в течение первых 48 часов в неизмененном виде.
Кинетика в особых группах пациентов.
У пациентов с почечной недостаточностью выведение препарата замедляется в соответствии со степенью функционального нарушения, тогда как период полувыведения крови увеличивается (Т1/2 до 50 часов при клиренсе креатинина 10 мл/мин).
Показания
Лечение острых неосложненных инфекций мочевых путей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у мужчин и у женщин старше 12 лет и взрослых женщин. Профилактика во время диагностических процедур и хирургических вмешательств у взрослых пациентов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин), детский возраст до 12 лет, прохождение гемодиализа.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременный прием с метоклопрамидом и с другими препаратами, повышающими моторику ЖКТ, снижает всасывание фосфомицина, что приводит к снижению концентрации препарата в сыворотке и моче.
При приеме препарата во время еды уровни фосфомицина в плазме и моче снижаются. Поэтому рекомендуется принимать препарат натощак или через 2–3 часа после еды или приема других препаратов.
Специфические проблемы при колебаниях МНО (международного нормализованного отношения, INR). Сообщалось о многочисленных случаях повышенной антагонистической активности антивитаминов К у пациентов, принимавших антибиотики. К факторам риска относятся: серьезные инфекции или воспаления, пожилой возраст и плохое общее состояние здоровья. В этих случаях трудно определить, связано ли изменение МНО с инфекционным заболеванием или оно вызвано приемом препарата. Однако существуют определенные классы антибиотиков, применение которых чаще связывают с колебаниями МНО: фторхинолоны, макролиды, циклины, ко-тримоксазол и некоторые цефалоспорины.
Исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Особенности применения
Нет достаточных доказательств эффективности применения Цисторала детям, поскольку дозировка 3 г не предназначена для детей в возрасте до 12 лет, поэтому не следует применять этой возрастной группе.
Применение фосфомицина может привести к развитию реакций гиперчувствительности, включая анафилаксии и анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни (см. раздел «Побочные реакции»). При развитии этих реакций применение фосфомицина следует прекратить, возобновление применения этим пациентам фосфомицина недопустимо. Нужно провести адекватные лечебные мероприятия.
Применение антибиотиков, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению ассоциированной с антибиотиком диареи. Степень тяжести может варьироваться от легкой диареи до колита с летальным исходом. Возникновение тяжелой, устойчивой и/или кровянистой диареи во время или после (в том числе через несколько недель) окончания лечения антибиотиками может представлять собой симптом диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов при возникновении сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамола. В случае подозрения или подтверждения диагноза нужно немедленно начать соответствующее лечение. В данном случае препараты, ингибирующие перистальтику, противопоказаны.
Почечная недостаточность: концентрация фосфомицина в моче остается терапевтически эффективной в течение 48 часов, если клиренс креатинина 10 мл/мин.
Препарат содержит сахарозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Препарат редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм (реакции на вспомогательное вещество серы диоксид).
Способ применения и дозы
Цисторал принимают внутрь натощак, желательно перед сном, после опорожнения мочевого пузыря. Содержание пакета растворяют в 1 стакане воды и сразу же выпивают приготовленный раствор.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 2–3 часа после еды.
Лекарственное средство в данной дозировке (3 г) применяют по показаниям пациентам с массой тела от 50 кг.
Лечение
Взрослым и подросткам с массой тела от 50 кг — по 1 пакету Цисторала 3 г 1 раз в сутки.
Профилактика
Взрослым с массой тела от 50 кг — по 1 пакету Цисторала 3 г за 3 часа до и через 24 часа после вмешательства.
Дети
Возможно применение для лечения острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у девочек в возрасте старше 12 лет.
Нет достаточных данных относительно применения препарата в терапевтических целях мальчикам в возрасте от 12 лет, как и достаточных данных относительно применения препарата с профилактической целью как мальчикам, так и девочкам.
Побочные реакции
К наиболее частым побочным реакциям при однократном приеме фосфомицина трометамола относятся нарушения работы ЖКТ, в основном диарея. Эти явления чаще всего непродолжительны и проходят самостоятельно.
В таблице ниже приведены непредвиденные побочные реакции, которые были зарегистрированы во время клинических испытаний или известны из постмаркетингового опыта.
Частота побочных эффектов определяется следующим образом:
- очень часто (≥ 1/10);
- часто (≥ 1/100 — <1/10);
- нечасто (≥ 1/1000 — <1/100);
- редко (≥ 1/100 — <1/1000);
- очень редко (<1/10000);
- частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данным).
В каждой частотной группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения их тяжести.
|Классы систем органов
|Побочные реакции и частота их развития
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Частота неизвестна
|Инфекции и инвазии
|Вульвовагинит
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции, включая анафилактический шок, гиперчувствительность
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение
|Парестезия
|Со стороны сердечной системы
|Тахикардия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Астма
|Со стороны пищеварительной системы
|Диарея, тошнота, расстройства пищеварения
|Рвота, боль в животе
|Ассоциированный с антибиотиком колит
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь, крапивница, зуд
|Ангионевротический отек
|Общие расстройства
|Утомляемость
|Со стороны сосудистой системы
|Гипотензия
Сообщения о нежелательных побочных реакциях
Важно сообщать о нежелательных побочных реакциях после регистрации лекарственных средств. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Работники здравоохранения обязаны сообщать о любых предполагаемых побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 8 г гранулированного порошка (3 г действующего вещества) в пакете из алюмокомплекса; по одному пакету в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.