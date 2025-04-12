Цисторал содержит действующее вещество фосфомицин в виде соли фосфомицина трометамола. Фосфомицин является антибиотиком бактерицидного действия (производное фосфоновой кислоты). Он ингибирует синтез клеточной стенки бактерий, блокируя один из первых этапов синтеза пептидогликана.

Фармакодинамика.

Цисторал содержит фосфомицин [моно (2-амино-2-гидроксиметил-1,3-пропандиол) (2R-цис)-(3-метилоксиранил) фосфонат] — антибиотик, который получают из фосфоновой кислоты и применяют для лечения инфекций мочевыводящих путей.

Фосфомицин влияет на первый этап синтеза клеточной стенки бактерий.

Структура фосфомицина аналогична структуре фосфоэнолпирувата. Именно поэтому он инактивирует фермент энолпирувил-трансферазу, тем самым необратимо блокируя конденсацию уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамина с фосфоэнолпируватом, одну из первых стадий синтеза клеточной стенки бактерий. Фосфомицин может также снижать адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть провоцирующим фактором развития рецидивирующих инфекций.

В таблице ниже представлены данные активности фосфомицина трометамола in vitro против клинически изолированных микроорганизмов. Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) была определена диско-диффузным методом с использованием дисков фосфомицина трометамола 200 мкг. Микроорганизмы с диаметром зоны полного подавления > 16 мм (на среде Мюллера-Хинтона) классифицировались как чувствительные (что соответствует 200 мкг/мл).

МИК90 (мкг/мл) Диапазон Чувствительные микроорганизмы E. coli 8 0,25–128 Klebsiella 32 2–128 Citrobacter spp. 2 0,25–2 Enterobacter ssp. 16 0,5–64 Proteus mirabilis 128 0,12–256 S. faecalis 60 8–256 Устойчивые микроорганизмы (диаметр зоны полного угнетения > 16 мм) Serratia spp. 32 Enterobacter cloacae 256 Pseudomonas aeruginosa 256 Morganella morganii 256 Providencia rettgeri 256 Providencia stuartii 256 Pseudomonas ssp. 256

Резистентность/перекрестная резистентность

Фосфомицин сохраняет свою эффективность относительно наиболее распространенных бактерий, обнаруженных при инфекциях мочевыводящих путей.

Лишь некоторые бактерии могут приобрести резистентность. Резистентность E. coli, которая вызывает развитие неосложненных инфекций мочевыводящих путей, очень низкая.

Большая часть мультирезистентных E. coli и других энтеробактерий, продуцирующих БЛРС (β-лактамазы расширенного спектра), чувствительны к фосфомицину. Также большинство типов резистентного к метициллину золотистого стафилококка чувствительны к фосфомицину.

До сих пор не было зарегистрировано случаев перекрестной резистентности с другими антибактериальными веществами. Перекрестная резистентность маловероятна, поскольку фосфомицин отличается от любого другого антибиотика по химической структуре и имеет уникальный механизм действия.

Клиническая эффективность

Фосфомицин обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе относительно большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, а также пенициллиназопродуцирующих штаммов.

In vivo наблюдается резистентность к Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococci, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus и Staphylococcus saprophyticus.

Кроме того, фосфомицин снижает адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть провоцирующим фактором развития рецидивирующих инфекций.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После приема внутрь около 50% фосфомицина трометамола быстро всасывается. После приема 50 мг/кг массы тела, Tmax составляет 2–2,5 часа и Cmax составляет 20–30 мкг/мл.

Распределение

Связывание фосфомицина с белками плазмы крови очень низкое (менее 5%). Объем распределения составляет 1,5–2,4 л/кг массы тела.

Фосфомицин проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко.

Метаболизм

Фосфомицин не метаболизируется.

Элиминация

Период полувыведения из плазмы составляет примерно 4 часа. После однократного приема 3 г фосфомицина трометамола концентрация в моче 1800–3000 мкг/мл достигается через 2–4 часа. Терапевтически эффективные концентрации (200–300 мкг/мл) могут храниться до 48 часов после введения. 40–50% дозы выводится с мочой в течение первых 48 часов в неизмененном виде.

Кинетика в особых группах пациентов.

У пациентов с почечной недостаточностью выведение препарата замедляется в соответствии со степенью функционального нарушения, тогда как период полувыведения крови увеличивается (Т1/2 до 50 часов при клиренсе креатинина 10 мл/мин).