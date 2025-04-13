Киев (адрес не указан)
Доступно в 447 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
267,10
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
244,83
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье