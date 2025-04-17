Киев
Цисторал (Cistoral)

Цисторал (Cistoral)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
267,10
Экономия при брони: -18,90 грн
248,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
246,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
243,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
267,10
Экономия при брони: -18,90 грн
248,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
255,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90
Экономия при брони: -2,70 грн
248,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
240,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
250,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Цисторал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Корпорация Здоровье
260,61 грн
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