Применение препарата может вызвать мидриаз.

Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боль в глазу или нарушения зрения.

Во избежание загрязнения не следует касаться верхней частью упаковки любых поверхностей. Закрыть крышкой флакон после использования. В случае изменения цвета или помутнения раствора препарат не пригоден для использования.

Применение капель детям от 2 до 6 лет следует проводить с осторожностью, только под наблюдением врача. Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы МАО или другие препараты, способные повысить артериальное давление, следует применять глазные капли Визоптик только тогда, когда возможная польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может привести к покраснению глаз.

Визоптик целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:

если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или нарастают, следует прекратить применение препарата;

если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органов зрения (вроде инфекции, инородного тела или химической травмы роговицы), то в этом случае рекомендуется обратиться к врачу;

если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами пятен, плавающих, покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает двоиться, то следует немедленно обратиться к врачу.

Нужно избегать длительного применения и передозировки, особенно у детей.

Не следует применять глазные капли Визоптик пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.

Лекарственное средство содержит 0,1 мг бензалкония хлорида в 1 мл.

Существуют ограниченные данные, что профиль безопасности одинаковый у детей и взрослых. Однако обычно глаза у детей сильнее реагируют на бензалкония хлорид, чем глаза взрослого. Раздражение может влиять на соблюдение режима лечения у детей. Сообщалось, что бензалкония хлорид вызывает раздражение глаз, синдром сухого глаза и может влиять на слезную пленку и поверхность роговицы, поэтому следует с осторожностью применять пациентам с синдромом сухого глаза и пациентам с нарушениями со стороны роговицы.

В случае длительного применения необходимо наблюдать за пациентом.

Бензалкония хлорид может поглощаться контактными линзами и изменять их цвет. Следует снять контактные линзы перед применением глазных капель и надеть через 15 минут после применения.