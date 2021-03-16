Визоптик (Visoptic) (255248) - инструкция по применению ATC-классификация
Визоптик инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: tetryzoline hydrochloride;
1 мл препарата содержит тетризолина гидрохлорида 0,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, натрия тетраборат, кислота борная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость без запаха или почти без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоотечные и противоаллергические средства. Симпатомиметики, применяемые как противоотечные средства.
Код АТС S01G A02.
Фармакологические свойства
Фармакологические.
Препарат симпатомиметик, который непосредственно стимулирует α-адренорецепторы симпатической нервной системы, не влияя или влияя минимально на β-адренорецепторы. При местном применении тетризолина в конъюнктивальный мешок происходит сужение стенок кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению гиперемии и отека конъюнктивы.
Фармакокинетика.
Тетризолин при местном применении может всасываться в количествах, достаточных для проявления системного действия.
Отсутствуют соответствующие данные о распределении и элиминации лекарственного средства при местном применении. Сосудосуживающее действие на небольшие кровеносные сосуды начинает проявляться в течение нескольких минут и длится не менее 4 часов.
Показания
Симптоматическое временное облегчение вторичной гиперемии глаз вследствие умеренного раздражающего воздействия и аллергического конъюнктивита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение тетризолина с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) или трициклическими антидепрессантами, гуанетидином или резерпином (для системного применения) может привести к повышению артериального давления.
При одновременном применении анестезирующих средств, инсулина, атропина сульфата или пропранолона с тетризолином может усилиться действие этих препаратов на кровеносную систему.
В случае одновременного применения с другими глазными каплями следует соблюдать 15-минутный перерыв между закапыванием глазных капель.
Особенности применения
Применение препарата может вызвать мидриаз.
Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боль в глазу или нарушения зрения.
Во избежание загрязнения не следует касаться верхней частью упаковки любых поверхностей. Закрыть крышкой флакон после использования. В случае изменения цвета или помутнения раствора препарат не пригоден для использования.
Применение капель детям от 2 до 6 лет следует проводить с осторожностью, только под наблюдением врача. Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы МАО или другие препараты, способные повысить артериальное давление, следует применять глазные капли Визоптик только тогда, когда возможная польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может привести к покраснению глаз.
Визоптик целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:
- если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или нарастают, следует прекратить применение препарата;
- если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органов зрения (вроде инфекции, инородного тела или химической травмы роговицы), то в этом случае рекомендуется обратиться к врачу;
- если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами пятен, плавающих, покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает двоиться, то следует немедленно обратиться к врачу.
Нужно избегать длительного применения и передозировки, особенно у детей.
Не следует применять глазные капли Визоптик пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Лекарственное средство содержит 0,1 мг бензалкония хлорида в 1 мл.
Существуют ограниченные данные, что профиль безопасности одинаковый у детей и взрослых. Однако обычно глаза у детей сильнее реагируют на бензалкония хлорид, чем глаза взрослого. Раздражение может влиять на соблюдение режима лечения у детей. Сообщалось, что бензалкония хлорид вызывает раздражение глаз, синдром сухого глаза и может влиять на слезную пленку и поверхность роговицы, поэтому следует с осторожностью применять пациентам с синдромом сухого глаза и пациентам с нарушениями со стороны роговицы.
В случае длительного применения необходимо наблюдать за пациентом.
Бензалкония хлорид может поглощаться контактными линзами и изменять их цвет. Следует снять контактные линзы перед применением глазных капель и надеть через 15 минут после применения.
Способ применения и дозы
Только для местного применения в офтальмологии.
Применять раствор в течение более 72 часов можно только под наблюдением врача.
Взрослые и дети в возрасте ≥ 6 лет
Закапывать по 1–2 капли раствора в пораженный глаз (глаза) до 4 раз в сутки.
Дети в возрасте 2 — 6 лет
Применять раствор детям в возрасте младше 6 лет можно только под наблюдением врача.
Дети
Применять детям в возрасте 2 — 6 лет можно только по назначению врача. Опыт применения препарата у детей в возрасте младше 2 лет отсутствует.
Побочные реакции
Частота возникновения побочных реакций классифицируется следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (невозможно определить из имеющихся данных).
Со стороны органов зрения
Часто: реактивная гиперемия глаза (рикошетная гиперемия глаза), ощущение жжения и сухости в глазах, раздражение слизистой оболочки глаз. Может возникать затуманивание зрения, раздражение конъюнктивы.
Редко: расширение зрачков (мидриаз), боль в глазах, покраснение глаз, резь в глазах.
Иногда могут возникать системные симпатомиметические эффекты.
Очень редко: избыточный кератоз конъюнктивы с закрытием слезных точек и избыточное слезотечение.
Возможны системные эффекты, такие как пальпитация, головная боль, тремор, слабость, чрезмерная потливость и повышение артериального давления.
Возможно возникновение аллергических реакций у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет наблюдение за соотношением пользы и риска применения лекарственного средства. Работники здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
2 года.
Срок годности после вскрытия — 28 дней.
Флакон по 0,5 мл следует использовать сразу после вскрытия.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Открытый флакон хранить при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 5 мл во флаконе с капельницей и крышкой с гарантийным кольцом. По 2 флакона в картонной коробке.
По 0,5 мл в пластиковом флаконе одноразового использования. По 12 флаконов в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Варшавский фармацевтический завод Польфа АО/Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA.
Фармацевтический завод «Польфарма» С.А./Pharmaceutical Works «POLPHARMA» S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Каролькова 22/24, 01–207 Варшава, Польша/22/24 Karolkowa Str., 01–207 Warsaw, Poland.
ул. Пельплиньска 19, 83–200, Старогард Гданьски, Польша/19 Pelplinska Str., 83–200 Starogard Gdanski, Poland.