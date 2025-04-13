Киев (адрес не указан)
Доступно в 408 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
194,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн