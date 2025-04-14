Одесса (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Визоптик капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №2
Polpharma
201,70 грн