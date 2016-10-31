Атропина Сульфат (Atropini Sulfas) (2551) - инструкция по применению ATC-классификация
Атропина Сульфат инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: аtropinе;
1 мл содержит атропина сульфата 10 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е223), натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на органы чувств. Мидриатические и циклоплегические средства.
Код АТС S01F A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Атропина сульфат уменьшает секрецию слюнных и других желез, вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость, снижает тонус гладкомышечных органов, выражено расширяет зрачок (при этом возможно повышение внутриглазного давления), вызывает паралич аккомодации.
Механизм действия обусловлен избирательной блокадой атропином м- холинорецепторов (в меньшей степени влияет на н-холинорецепторы), вследствие чего последние становятся нечувствительными к ацетилхолину, который образуется в области окончаний постганглионарных парасимпатических нервов. Способность атропина связываться с холинорецепторами объясняется присутствием в его молекуле фрагмента, который придает ему сродство с молекулой эндогенного лиганда — ацетилхолина. Зрачок, расширенный атропином, не сужается при инстилляции холиномиметических средств. Максимальный мидриаз наступает через 30 — 40 мин и сохраняется в течение 7 — 10 дней, паралич аккомодации — соответственно через 1 — 3 часа и сохраняется 8 — 12 дней.
Системный эффект атропина обусловлен его антихолинергическим (холинолитическим) действием, что проявляется в угнетении секреции слюнных, желудочных, бронхиальных, потовых желез, поджелудочной железы, учащению сердечных сокращений (уменьшается тормозящее действие n.vagus на сердце), снижению тонуса гладкомышечных органов (бронхиальное дерево, органы брюшной полости и т.д.).
Проникая через гематоэнцефалический барьер, атропин влияет на центральную нервную систему. Препарат уменьшает мышечный тонус и тремор у больных паркинсонизмом (центральное холинолитическое действие), в терапевтических дозах атропин возбуждает дыхательный центр, большие дозы атропина вызывают двигательные и психические нарушения, судороги, галлюцинаторные явления, паралич дыхания.
Фармакокинетика.
Учитывая системное воздействие атропина при глотании глазных капель, которые попадают через слезный канал в носоглотку, препарат легко всасывается в пищеварительном тракте, биодоступность составляет 50%, период полувыведения — 13 — 38 часов, атропин на 50% связывается с белками плазмы крови, метаболизируется в печени, выводится почками на 50% в неизмененном виде.
Показания
Диагностическое расширения зрачка при исследовании глазного дна, для достижения паралича аккомодации с целью определения истинной рефракции глаза, в комплексной терапии воспалительных заболеваний, травм глаза и эмболии, спазма центральной артерии сетчатки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к атропину сульфату. Глаукома.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении атропина сульфата совместно с ингибиторами МАО возникают нарушения ритма сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается потенцирование холинолитического эффекта.
Особенности применения
При введении препарата в конъюнктивальный мешок в виде капель необходимо сжать участок слезных путей, чтобы предотвратить попадание раствора в слезной канал и его всасыванию. В офтальмологической практике Атропина сульфат целесообразно применять прежде всего с лечебной целью, а с диагностической — лучше применять мидриатикы менее длительного действия, в частности гоматропин (максимальный мидриаз — через 40 — 60 мин, продолжительность расширения зрачков и паралич аккомодации — 1 — 2 дня).
При субконъюнктивальном или парабульбарном введении для уменьшения тахикардии назначают валидол под язык.
Данные о применении контактных линз при применении атропина сульфата отсутствуют.
С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста (старше 60 лет).
В случае необходимости применения при лечении еще каких-либо глазных капель интервал между закапыванием должен составлять не менее 15 мин.
Способ применения и дозы
С лечебной целью взрослым и детям в возрасте старше 7 лет назначают по 1 — 2 капли 2 — 6 раз в сутки. Максимальное расширение зрачков атропином, что способствует расслаблению мышц глаза и ускоряет регрессию патологического процесса, наблюдается через 30 — 40 мин, мидриаз — через 7 — 10 дней, паралич аккомодации — соответственно через 1 — 3 часа и 8 — 12 дней.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 7 лет.
Детям препарат назначают в меньших концентрациях (0,125%, 0,25%, 0,5%).
Побочные реакции
Местное действие: гиперемия кожи век, гиперемия и отек конъюнктивы, век и глазного яблока, зуд, фотофобия, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Системное действие: сухость во рту, тахикардия, атония кишечника, запор, задержка мочи, атония мочевого пузыря, головная боль, головокружение, нарушение тактильного восприятия, повышение температуры тела, сонливость, аллергические реакции.
Возможно развитие аллергических реакций из-за содержания натрия метабисульфита.
Срок годности
3 года.
Срок годности раствора после вскрытия флакона — 14 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл во флаконе; по 1 флакону с крышкой-капельницей полиэтиленовой в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО "Опытный завод "ГНЦЛС".
ООО «Фармекс Групп», Украина.
Местонахождение
Украина, 61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8.