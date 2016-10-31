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Атропина Сульфат (Atropini Sulfas) (2551) - инструкция по применению ATC-классификация

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Атропина Сульфат (Atropini Sulfas)
Цена в городе Киев
от 45,33 грн
По рецепту
1 шт, 10 мг/мл от 45,33 грн 10 шт, 1 мг/мл от 39,34 грн
В наличии в 231 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Дозировка
10 мг/мл
Объем
5 мл
ATC-група
A03B A01 Атропин S01F A01 Атропин
Регистрационное удостоверение
UA/5461/01/01 от 31.10.2016
Международное название
ATROPINI OXYDUM (АТРОПИНА ОКСИД)

Атропина Сульфат инструкция по применению

Состав

действующее вещество: аtropinе;

1 мл содержит атропина сульфата 10 мг;

вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е223), натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на органы чувств. Мидриатические и циклоплегические средства.

Код АТС S01F A01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Атропина сульфат уменьшает секрецию слюнных и других желез, вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость, снижает тонус гладкомышечных органов, выражено расширяет зрачок (при этом возможно повышение внутриглазного давления), вызывает паралич аккомодации.

Механизм действия обусловлен избирательной блокадой атропином м- холинорецепторов (в меньшей степени влияет на н-холинорецепторы), вследствие чего последние становятся нечувствительными к ацетилхолину, который образуется в области окончаний постганглионарных парасимпатических нервов. Способность атропина связываться с холинорецепторами объясняется присутствием в его молекуле фрагмента, который придает ему сродство с молекулой эндогенного лиганда — ацетилхолина. Зрачок, расширенный атропином, не сужается при инстилляции холиномиметических средств. Максимальный мидриаз наступает через 30 — 40 мин и сохраняется в течение 7 — 10 дней, паралич аккомодации — соответственно через 1 — 3 часа и сохраняется 8 — 12 дней.

Системный эффект атропина обусловлен его антихолинергическим (холинолитическим) действием, что проявляется в угнетении секреции слюнных, желудочных, бронхиальных, потовых желез, поджелудочной железы, учащению сердечных сокращений (уменьшается тормозящее действие n.vagus на сердце), снижению тонуса гладкомышечных органов (бронхиальное дерево, органы брюшной полости и т.д.).

Проникая через гематоэнцефалический барьер, атропин влияет на центральную нервную систему. Препарат уменьшает мышечный тонус и тремор у больных паркинсонизмом (центральное холинолитическое действие), в терапевтических дозах атропин возбуждает дыхательный центр, большие дозы атропина вызывают двигательные и психические нарушения, судороги, галлюцинаторные явления, паралич дыхания.

Фармакокинетика.

Учитывая системное воздействие атропина при глотании глазных капель, которые попадают через слезный канал в носоглотку, препарат легко всасывается в пищеварительном тракте, биодоступность составляет 50%, период полувыведения — 13 — 38 часов, атропин на 50% связывается с белками плазмы крови, метаболизируется в печени, выводится почками на 50% в неизмененном виде.

Показания

Диагностическое расширения зрачка при исследовании глазного дна, для достижения паралича аккомодации с целью определения истинной рефракции глаза, в комплексной терапии воспалительных заболеваний, травм глаза и эмболии, спазма центральной артерии сетчатки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к атропину сульфату. Глаукома.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении атропина сульфата совместно с ингибиторами МАО возникают нарушения ритма сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается потенцирование холинолитического эффекта.

Особенности применения

При введении препарата в конъюнктивальный мешок в виде капель необходимо сжать участок слезных путей, чтобы предотвратить попадание раствора в слезной канал и его всасыванию. В офтальмологической практике Атропина сульфат целесообразно применять прежде всего с лечебной целью, а с диагностической — лучше применять мидриатикы менее длительного действия, в частности гоматропин (максимальный мидриаз — через 40 — 60 мин, продолжительность расширения зрачков и паралич аккомодации — 1 — 2 дня).

При субконъюнктивальном или парабульбарном введении для уменьшения тахикардии назначают валидол под язык.

Данные о применении контактных линз при применении атропина сульфата отсутствуют.

С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста (старше 60 лет).

В случае необходимости применения при лечении еще каких-либо глазных капель интервал между закапыванием должен составлять не менее 15 мин.

Способ применения и дозы

С лечебной целью взрослым и детям в возрасте старше 7 лет назначают по 1 — 2 капли 2 — 6 раз в сутки. Максимальное расширение зрачков атропином, что способствует расслаблению мышц глаза и ускоряет регрессию патологического процесса, наблюдается через 30 — 40 мин, мидриаз — через 7 — 10 дней, паралич аккомодации — соответственно через 1 — 3 часа и 8 — 12 дней.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 7 лет.

Детям препарат назначают в меньших концентрациях (0,125%, 0,25%, 0,5%).

Побочные реакции

Местное действие: гиперемия кожи век, гиперемия и отек конъюнктивы, век и глазного яблока, зуд, фотофобия, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Системное действие: сухость во рту, тахикардия, атония кишечника, запор, задержка мочи, атония мочевого пузыря, головная боль, головокружение, нарушение тактильного восприятия, повышение температуры тела, сонливость, аллергические реакции.

Возможно развитие аллергических реакций из-за содержания натрия метабисульфита.

Срок годности

3 года.

Срок годности раствора после вскрытия флакона — 14 суток.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе; по 1 флакону с крышкой-капельницей полиэтиленовой в коробке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО "Опытный завод "ГНЦЛС".

ООО «Фармекс Групп», Украина.

Местонахождение

Украина, 61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8.

Атропина Сульфат
Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1
от 45,33 грн
В наличии в 231 аптеке
Цены в аптеках
Атропина Сульфат
Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1
от 45,33 грн
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