Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КРАСАВКИ (БЕЛЛАДОННЫ) И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХАлкалоиды красавки (белладонны), третичные аминыАтропинАтропина СульфатЦены в аптеках

Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Киев (38259) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
61,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
62,05 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -12,39 грн
54,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
67,79
Экономия: -9,19 грн
58,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
64,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
61,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
67,52
Экономия: -9,24 грн
58,28 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
64,99
Экономия: -10,39 грн
54,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
64,26
Экономия: -5,56 грн
58,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
66,40
Экономия: -4,77 грн
61,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
61,60
Экономия: -3,72 грн
57,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -2,68 грн
61,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
62,07
Экономия: -4,19 грн
57,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
62,62
Экономия: -4,74 грн
57,88 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
64,50
Экономия: -9,90 грн
54,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
65,92
Экономия: -8,04 грн
57,88 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
55,00
Экономия: -4,40 грн
50,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
66,98
Экономия: -2,01 грн
64,97 грн