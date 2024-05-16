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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Киев (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), ампула (5)
50,72
Экономия: -8,91 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
50,85
Экономия: -9,04 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
46,98
Экономия: -4,81 грн
42,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -9,31 грн
41,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3)
50,36
Экономия: -7,45 грн
42,91 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
50,60
Экономия: -8,54 грн
42,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
40,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (2)
40,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 37
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
50,09
Экономия: -7,18 грн
42,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
45,64
Экономия: -3,76 грн
41,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
51,28
Экономия: -6,10 грн
45,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
50,71
Экономия: -9,32 грн
41,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
47,39
Экономия: -5,18 грн
42,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -7,69 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
51,32
Экономия: -9,51 грн
41,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -9,31 грн
41,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
48,58
Экономия: -7,18 грн
41,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
43,22
Экономия: -4,76 грн
38,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 29
Всего: упаковка (1)
40,57 грн