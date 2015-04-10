диетическая добавка может быть рекомендована в качестве дополнительного источника D-глюкозамина гидрохлорида, N-ацетил-D-глюкозамина и кверцетина при хронических процессах, приводящих к деструктивным изменениям хрящевой ткани, ограниченной подвижности суставов, повышенной нагрузке на суставы (избыточная масса тела, занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки), травмах суставов или сухожилий.

Глюкозамин участвует в формировании суставного хряща, сухожилий, связок и суставной жидкости. Его наличие необходимо для синтеза гликозаминогликанов (хондроитин) и протеогликанов, которые, в свою очередь, отвечают за упругость и выносливость суставного хряща. Дополнительный прием глюкозамина тормозит процессы разрушения хрящевой ткани и защищает ее от повреждения.

N-ацетил-D-глюкозамин — метаболит (производное) глюкозамина, участвует в образовании гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота — важный компонент синовиальной суставной жидкости, стекловидного тела глаза, многих биологических жидкостей, в большом количестве находится в коже, обеспечивая механическую прочность и упругость органов, эластичность их соединений. Благодаря свойству гиалуроновой кислоты связывать молекулы воды, обеспечивается вязкость суставной жидкости, что в свою очередь уменьшает трение между суставными поверхностями, тем самым защищая их от износа и повреждений и способствует амортизации движений.

Сочетанное применение глюкозамина и N-ацетил-D-глюкозамина приводит к взаимному увеличению суммарного эффекта этих компонентов и способствует более длительному положительному влиянию при дегенеративно-дистрофических процессах в суставах или сухожилиях, ограниченной подвижности суставов, в период менопаузы и пожилом возрасте, создавая оптимальные диетологические условия функционирования опорно-двигательного аппарата.

Кверцетин — биофлавоноид, который как антиоксидант перехватывает разрушительные частицы, известные как свободные радикалы, запускающие процесс апоптоза (гибели) клеток хрящевой ткани. Кверцетин способствует уменьшению выраженности воспаления, обновлению костной ткани, предупреждению эрозивно-язвенных поражений пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных приемом НПВП.

Сочетание кверцетина с глюкозамином и N-ацетил-D-глюкозамином приводит к взаимному усилению их противовоспалительных свойств.

Глюквамин — комплексная диетическая добавка, которая способствует:

снижению интенсивности воспаления;

замедлению разрушения хряща;

восстановлению хрящевой ткани;

улучшению подвижности суставов;

снижению негативного воздействия НПВП.

При длительном приеме противовоспалительных и обезболивающих препаратов дополнительное употребление Глюквамина позволяет предотвратить развитие метаболического разрушения хряща.