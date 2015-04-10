Глюквамин (Glucvamin) (255097) - инструкция по применению Диетические добавки
Глюквамин инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка может быть рекомендована в качестве дополнительного источника D-глюкозамина гидрохлорида, N-ацетил-D-глюкозамина и кверцетина при хронических процессах, приводящих к деструктивным изменениям хрящевой ткани, ограниченной подвижности суставов, повышенной нагрузке на суставы (избыточная масса тела, занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки), травмах суставов или сухожилий.
Глюкозамин участвует в формировании суставного хряща, сухожилий, связок и суставной жидкости. Его наличие необходимо для синтеза гликозаминогликанов (хондроитин) и протеогликанов, которые, в свою очередь, отвечают за упругость и выносливость суставного хряща. Дополнительный прием глюкозамина тормозит процессы разрушения хрящевой ткани и защищает ее от повреждения.
N-ацетил-D-глюкозамин — метаболит (производное) глюкозамина, участвует в образовании гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота — важный компонент синовиальной суставной жидкости, стекловидного тела глаза, многих биологических жидкостей, в большом количестве находится в коже, обеспечивая механическую прочность и упругость органов, эластичность их соединений. Благодаря свойству гиалуроновой кислоты связывать молекулы воды, обеспечивается вязкость суставной жидкости, что в свою очередь уменьшает трение между суставными поверхностями, тем самым защищая их от износа и повреждений и способствует амортизации движений.
Сочетанное применение глюкозамина и N-ацетил-D-глюкозамина приводит к взаимному увеличению суммарного эффекта этих компонентов и способствует более длительному положительному влиянию при дегенеративно-дистрофических процессах в суставах или сухожилиях, ограниченной подвижности суставов, в период менопаузы и пожилом возрасте, создавая оптимальные диетологические условия функционирования опорно-двигательного аппарата.
Кверцетин — биофлавоноид, который как антиоксидант перехватывает разрушительные частицы, известные как свободные радикалы, запускающие процесс апоптоза (гибели) клеток хрящевой ткани. Кверцетин способствует уменьшению выраженности воспаления, обновлению костной ткани, предупреждению эрозивно-язвенных поражений пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных приемом НПВП.
Сочетание кверцетина с глюкозамином и N-ацетил-D-глюкозамином приводит к взаимному усилению их противовоспалительных свойств.
Глюквамин — комплексная диетическая добавка, которая способствует:
- снижению интенсивности воспаления;
- замедлению разрушения хряща;
- восстановлению хрящевой ткани;
- улучшению подвижности суставов;
- снижению негативного воздействия НПВП.
При длительном приеме противовоспалительных и обезболивающих препаратов дополнительное употребление Глюквамина позволяет предотвратить развитие метаболического разрушения хряща.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.
Курс употребления — 6–8 нед, при необходимости курс можно повторить через 2–3 мес. Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Не рекомендуется при повышенной чувствительности к компонентам продукта, в период беременности и кормления грудью, детям в возрасте до 18 лет.
Диетическую добавку не следует употреблять как замену полноценного рациона питания.
Не превышать указанное рекомендуемое количество капсул для ежедневного употребления.
Не является лекарственным средством. Без ГМО.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.