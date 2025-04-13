Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
584,90
Экономия при брони: -154,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
491,09
Экономия при брони: -42,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
492,83
Экономия при брони: -24,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
500,11
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
491,80
Экономия при брони: -23,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
548,90
Экономия при брони: -59,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
569,40
Экономия при брони: -147,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
485,12
Экономия при брони: -49,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
500,63
Экономия при брони: -32,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
551,30
Экономия при брони: -133,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
5.7 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
533,15
Экономия при брони: -41,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
497,39
Экономия при брони: -29,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
548,90
Экономия при брони: -58,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
516,90
Экономия при брони: -15,51 грн