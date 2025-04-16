Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
491,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
491,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
531,20
Экономия при брони: -67,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
497,58
Экономия при брони: -29,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
20.4 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Глюквамин капсулы банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн