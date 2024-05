фармакодинамика. Амоксил ДТ — антибиотик широкого спектра действия группы полусинтетических пенициллинов. Действует бактерицидно.

Следующая таблица иллюстрирует данные по чувствительности к амоксициллину in vitro некоторых клинически значимых микроорганизмов.



Активность in vitro Средняя минимальная ингибирующая концентрация (МИК) 0,01–0,1 мкг/мл 0,1–1 мкг/мл 1–10 мкг/мл Грамположительные микроорганизмы Streptococci (B)

Streptococci

S. pneumonie,

C. welchii

C. tetani S. aureus

(отрицательный по ß-лактамазе)

B. anthracis

L. subtilis

L. monocytogenes S. faecalis Грамотрицательные микроорганизмы N. gonorrhoeae

N. meningitidis H. influenzae

B. pertussis E. coli

P. mirabilis

S. typhi

S. sonnei

V. cholerae