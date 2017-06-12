Амоксил® ДТ (Amoxil DT) (252093) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксил ДТ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амоксил ДТ — антибиотик широкого спектра действия группы полусинтетических пенициллинов. Действует бактерицидно.
Следующая таблица иллюстрирует данные по чувствительности к амоксициллину in vitro некоторых клинически значимых микроорганизмов.
|Активность in vitro
|Средняя минимальная ингибирующая концентрация (МИК)
|0,01–0,1 мкг/мл
|0,1–1 мкг/мл
|1–10 мкг/мл
|Грамположительные микроорганизмы
|Streptococci (B)
Streptococci
S. pneumonie,
C. welchii
C. tetani
|S. aureus
(отрицательный по ß-лактамазе)
B. anthracis
L. subtilis
L. monocytogenes
|S. faecalis
|Грамотрицательные микроорганизмы
|N. gonorrhoeae
N. meningitidis
|H. influenzae
B. pertussis
|E. coli
P. mirabilis
S. typhi
S. sonnei
V. cholerae
Амоксициллин неактивен в отношении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазу, например, таких как Pseudomonas и штаммы Enterobacter. Уровень резистентности чувствительных к амоксициллину микроорганизмов может быть вариабельным на разных территориях.
Фармакокинетика
Всасывание. После перорального приема препарата амоксициллин всасывается быстро и практически полностью (85–90%), препарат кислотоустойчивый. Прием пищи практически не влияет на абсорбцию препарата. Cmax активного вещества в плазме крови достигается через 1–2 ч. После приема внутрь 375 мг амоксициллина Cmax активного вещества в плазме крови составляет 6 мкг/л. При удвоении (или снижении в 2 раза) дозы препарата Cmax в плазме крови также варьирует (увеличивается или уменьшается) в 2 раза.
Распределение. Около 20% амоксициллина связывается с белками плазмы крови. Амоксициллин проникает в слизистые оболочки, костную ткань, внутриглазную жидкость, мокроту в терапевтически эффективных концентрациях. Концентрация амоксициллина в желчи превышает его концентрацию в крови в 2–4 раза. В амниотической жидкости и пуповинных сосудах концентрация амоксициллина составляет 25–30% от его уровня в плазме крови беременной. Амоксициллин плохо диффундирует в СМЖ, однако при воспалении мозговых оболочек (например при менингите) концентрация в СМЖ составляет около 20% от концентрации в плазме крови.
Метаболизм. Амоксициллин частично метаболизируется, большинство его метаболитов неактивны в отношении микроорганизмов.
Выведение. Амоксициллин элиминируется преимущественно почками, около 80% — путем канальцевой экскреции, 20% — путем клубочковой экстракции. Около 90% амоксициллина элиминирует через 8 ч, 60–70% выделяется в неизмененном виде почками. При отсутствии нарушений функции почек Т½ амоксициллина составляет 1–1,5 ч. У недоношенных, новорожденных детей и младенцев в возрасте до 6 мес Т½ амоксициллина составляет 3–4 ч.
При нарушении функции почек (клиренс креатинина ≤15 мл/мин) Т½ амоксициллина увеличивается и достигает при анурии 8,5 ч.
Т½ амоксициллина не изменяется при нарушении функции печени.
Показания Амоксил ДТ
инфекции, вызванные чувствительными к лекарственному средству микроорганизмами:
- органов дыхания;
- органов мочеполовой системы;
- органов пищеварительного тракта;
- кожи и мягких тканей.
Применение Амоксил ДТ
при инфекциях умеренной или средней степени тяжести рекомендованы следующие дозы.
Взрослые (включая пациентов пожилого возраста): внутрь 500–750 мг 2 раза в сутки или 500 мг 3 раза в сутки.
Дети с массой тела <40 кг. Суточная доза для детей составляет 40–90 мг/кг массы тела, разделенных на 2–3 приема (не превышать дозу 3 г/сут), в зависимости от показаний, тяжести заболевания и чувствительности микроорганизмов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Данные фармакокинетики и фармакодинамики показывают, что применение 3 раза в сутки обладает лучшей эффективностью, чем прием 2 раза в сутки (рекомендуется, если дозы составляют верхнюю границу рекомендованных доз).
Детям с массой тела >40 кг следует применять в рекомендованных для взрослых дозах.
Специальные рекомендации
Тонзиллит: 50 мг/кг/сут, разделив на 2 приема.
Острый средний отит: в зоне высокой распространенности пневмококка с пониженной чувствительностью к пенициллинам режим дозирования должен соответствовать национальным/локальным рекомендациям.
Ранняя стадия болезни Лайма (изолированная эритема мигрантов): 50 мг/кг/сут, в 3 приема в течение 14–21 дней.
Профилактика эндокардита: 50 мг амоксициллина/кг массы тела при приеме разовой дозы за 1 ч до плановой хирургической процедуры.
Гонорея (острая, неосложненная): прием разовой дозы 3 г.
При лечении инфекций с труднодоступными очагами, например острого среднего бактериального отита, предпочтителен трехкратный прием препарата.
При лечении хронических заболеваний, при рецидивах, инфекциях тяжелого течения рекомендуется прием препарата 3 раза в сутки в дозах по 750–1000 мг 3 раза в сутки; детям — до 60 мг/кг/сут (разделенных на 3 приема).
Длительность применения. В случае инфекций легкой и средней степени тяжести препарат принимать в течение 5–7 дней. Однако в случае инфекций, вызванных стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.
При лечении хронических заболеваний, локальных инфекционных поражений, инфекций с тяжелым течением дозы препарата должны определяться по клинической картине заболевания.
Прием препарата необходимо продолжать в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.
Пациенты с нарушениями функции почек. Необходимо снизить дозу препарата у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
У пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин рекомендуется увеличивать интервал между приемом препарата и снижать суточную дозу препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Почечная недостаточность у взрослых пациентов (включая лиц пожилого возраста)
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза
|Интервал между приемами
|>30
|Нет необходимости в коррекции дозы
|–
|10–30
|500 мг
|12 ч
|<10
|500 мг
|24 ч
Гемодиализ: в конце процедуры гемодиализа необходимо принять 500 мг амоксициллина.
Почечная недостаточность у детей с массой тела <40 кг
|Клиренс креатининиа, мл/мин
|Доза
|Интервал между приемами
|>30
|Обычная доза
|Нет необходимости в изменении
|10–30
|Обычная доза
|12 ч (в соответствии с ⅔ дозы)
|<10
|Обычная доза
|24 ч (в соответствии с 1/3 дозы)
Пациенты с нарушениями функции печени. Нарушение функции печени не влияет на T½ препарата.
Способ применения. Препарат применять независимо от приема пищи (до еды, во время еды, после еды). Амоксил ДТ можно проглотить, запив 1 стаканом воды; можно развести в воде (в 20 мл–½ стакана), до образования сладковатой суспензии, которая имеет приятный лимонно-мандариновый вкус.
Дети. Детям с массой тела <40 кг суточная доза составляет 40–90 мг/кг массы тела, разделенных на 2–3 приема (не превышать дозу 3 г/сут), в зависимости от показаний, тяжести заболевания и чувствительности микроорганизмов.
Данные фармакокинетики/фармакодинамики показывают, что отмечается лучшая эффективность при приеме 3 раза в сутки, поэтому прием 2 раза в сутки рекомендуется только, если доза соответствует верхней рекомендуемой границе.
Детям с массой тела >40 кг следует применять в рекомендованных для взрослых дозах.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амоксициллину и другим β-лактамным антибиотикам (пенициллинам и цефалоспоринам), а также вспомогательным веществам препарата.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: кандидоз кожи и слизистых оболочек, чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов.
Со стороны крови: агранулоцитоз, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, обратимая лейкопения, включая нейтропению, увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса. Эти проявления обратимы при прекращении лечения.
Со стороны иммунной системы: тяжелые аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, анафилаксию, сывороточную болезнь, аллергический васкулит.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, черный волосатый язык, изменение цвета зубов, кандидоз кишечника, антибиотикоассоциированный колит, включая псевдомембранозный и геморрагический колит.
Со стороны нервной системы: гиперактивность, головокружение, судороги (в случаях нарушения функции почек или при передозировке).
Со стороны печени и желчных путей: гепатит, холестатическая желтуха, умеренное повышение уровня печеночных ферментов (АсАТ, АлАТ).
Со стороны кожи: кожная сыпь, крапивница, зуд, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевого тракта: интерстициальный нефрит, кристаллурия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Особые указания
гиперчувствительность. Перед началом лечения амоксициллином необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим аллергенам.
Серьезные, а порой даже летальные случаи гиперчувствительности (анафилактоидные реакции) наблюдаются у пациентов во время терапии пенициллином. Такие реакции вероятнее возникают у больных с гиперчувствительностью к пенициллинам в анамнезе или с гиперчувствительностью к различным аллергенам. В случае возникновения аллергической реакции терапию амоксициллином следует прекратить и назначить соответствующее лечение.
Инфекционный мононуклеоз. У пациентов с инфекционным мононуклеозом или лейкемоидными реакциями лимфатического типа часто (в 60–100% случаев) отмечали сыпь, не являющуюся следствием гиперчувствительности к пенициллинам. Таким образом, антибиотики класса ампициллина не следует применять пациентам с мононуклеозом.
Амоксициллин не рекомендуется применять для лечения больных острым лимфолейкозом из-за повышенного риска эритематозных высыпаний на коже.
Перекрестная резистентность. Может существовать перекрестная гиперчувствительность и перекрестная резистентность между пенициллинами и цефалоспоринами.
Резистентность. Длительное применение препарата может вызвать избыточный рост нечувствительной к препарату микрофлоры. Как и при применении других пенициллинов широкого спектра действия, могут возникать суперинфекции.
Псевдомембранозный колит. При применении практически всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось о развитии антибиотикоассоциированного колита от легкой степени до представляющего угрозу жизни. При возникновении антибиотикоассоциированного колита следует принять соответствующие меры. Следует также принять необходимые меры при возникновении геморрагического колита или реакций гиперчувствительности.
Почечная недостаточность. У пациентов с почечной недостаточностью выведение амоксициллина может снижаться в зависимости от степени почечной недостаточности. При тяжелой почечной недостаточности необходимо снижать дозу амоксициллина.
У пациентов с нарушением функции почек в редких случаях могут возникать судороги.
При применении высоких доз препарата необходимо употреблять достаточное количество жидкости для профилактики кристаллурии, которая может быть вызвана амоксициллином. Наличие высокой концентрации препарата в моче может вызвать выпадение осадка в мочевом катетере, поэтому его следует визуально проверять через определенные промежутки времени.
Появление в начале лечения генерализованной эритемы с лихорадкой, ассоциированной с пустулами, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза. В таком случае необходимо прекратить лечение и в дальнейшем противопоказано применять амоксициллин.
При лечении в течение длительного времени рекомендуется периодически оценивать функцию систем организма, включая почечную, печеночную и гемопоэтическую. Во время терапии высокими дозами следует регулярно контролировать показатели крови.
Предостережение для недоношенных детей и в неонатальный период: следует контролировать функцию почек, печени и крови.
Комбинированная терапия для эрадикации Helicobacter pylori: при применении препарата в составе комбинированной терапии для эрадикации Helicobacter pylori следует ознакомиться с инструкцией по применению других лекарственных средств, применяемых для комбинированной терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования амоксициллина на животных показали отсутствие тератогенного действия. Применение амоксициллина в период беременности подтверждено клиническими исследованиями. При необходимости назначения амоксициллина в период беременности следует провести оценку соотношения потенциального риска для плода и ожидаемой пользы для женщины. Амоксициллин проникает в грудное молоко. Применение в период кормления грудью возможно, риск для ребенка незначительный, за исключением потенциальной сенсибилизации. Кормление грудью следует прекратить, если у новорожденного выявлены желудочно-кишечные расстройства (диарея, кандидоз или высыпания на коже).
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 1 года (в данной лекарственной форме).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводили исследований влияния на способность управлять автомобилем и другими механизмами. Однако могут возникать побочные реакции (например аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
при одновременном применении аллопуринола и амоксициллина может повышаться риск возникновения кожных аллергических реакций.
Описаны отдельные случаи повышения международного нормализованного отношения у пациентов, одновременно принимавших амоксициллин и аценокумарол или варфарин. Если такое применение необходимо, следует тщательно контролировать протромбиновое время или международное нормализованное отношение с добавлением или прекращением лечения амоксициллином. Кроме того, может потребоваться проведение коррекции дозы пероральных антикоагулянтов.
Пенициллины могут уменьшать выведение метотрексата, что может привести к увеличению токсичности последнего.
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку неферментные методы могут давать ложноположительные результаты.
Пробенецид, фенилбутазон, оксифенбутазон, в меньшей степени — ацетилсалициловая кислота и сульфинпиразон подавляют канальцевую секрецию препаратов пенициллинового ряда, что приводит к увеличению T½ и концентрации препарата в плазме крови.
Как и другие антибиотики, амоксициллин может влиять на флору кишечника, что приводит к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Препараты, обладающие бактериостатическим действием (антибиотики тетрациклинового ряда, макролиды, хлорамфеникол), могут нейтрализовать бактерицидный эффект амоксициллина. Одновременное применение аминогликозидов возможно (синергический эффект).
Передозировка
симптомы: нарушение функции пищеварительного тракта — тошнота, рвота, диарея; следствием рвоты и диареи может быть нарушение водно-электролитного баланса. Возможны случаи кристаллурии, иногда приводящие к почечной недостаточности.
Лечение: следует вызвать рвоту или провести промывание желудка, после чего принять активированный уголь и осмотическое слабительное средство (натрия сульфат). Следует поддерживать водно-электролитный баланс. Амоксициллин выводится при помощи гемодиализа. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.