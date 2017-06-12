при инфекциях умеренной или средней степени тяжести рекомендованы следующие дозы.

Взрослые (включая пациентов пожилого возраста): внутрь 500–750 мг 2 раза в сутки или 500 мг 3 раза в сутки.

Дети с массой тела <40 кг. Суточная доза для детей составляет 40–90 мг/кг массы тела, разделенных на 2–3 приема (не превышать дозу 3 г/сут), в зависимости от показаний, тяжести заболевания и чувствительности микроорганизмов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Данные фармакокинетики и фармакодинамики показывают, что применение 3 раза в сутки обладает лучшей эффективностью, чем прием 2 раза в сутки (рекомендуется, если дозы составляют верхнюю границу рекомендованных доз).

Детям с массой тела >40 кг следует применять в рекомендованных для взрослых дозах.

Специальные рекомендации

Тонзиллит: 50 мг/кг/сут, разделив на 2 приема.

Острый средний отит: в зоне высокой распространенности пневмококка с пониженной чувствительностью к пенициллинам режим дозирования должен соответствовать национальным/локальным рекомендациям.

Ранняя стадия болезни Лайма (изолированная эритема мигрантов): 50 мг/кг/сут, в 3 приема в течение 14–21 дней.

Профилактика эндокардита: 50 мг амоксициллина/кг массы тела при приеме разовой дозы за 1 ч до плановой хирургической процедуры.

Гонорея (острая, неосложненная): прием разовой дозы 3 г.

При лечении инфекций с труднодоступными очагами, например острого среднего бактериального отита, предпочтителен трехкратный прием препарата.

При лечении хронических заболеваний, при рецидивах, инфекциях тяжелого течения рекомендуется прием препарата 3 раза в сутки в дозах по 750–1000 мг 3 раза в сутки; детям — до 60 мг/кг/сут (разделенных на 3 приема).

Длительность применения. В случае инфекций легкой и средней степени тяжести препарат принимать в течение 5–7 дней. Однако в случае инфекций, вызванных стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.

При лечении хронических заболеваний, локальных инфекционных поражений, инфекций с тяжелым течением дозы препарата должны определяться по клинической картине заболевания.

Прием препарата необходимо продолжать в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.

Пациенты с нарушениями функции почек. Необходимо снизить дозу препарата у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

У пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин рекомендуется увеличивать интервал между приемом препарата и снижать суточную дозу препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Почечная недостаточность у взрослых пациентов (включая лиц пожилого возраста)



Клиренс креатинина, мл/мин Доза Интервал между приемами >30 Нет необходимости в коррекции дозы – 10–30 500 мг 12 ч <10 500 мг 24 ч



Гемодиализ: в конце процедуры гемодиализа необходимо принять 500 мг амоксициллина.

Почечная недостаточность у детей с массой тела <40 кг



Клиренс креатининиа, мл/мин Доза Интервал между приемами >30 Обычная доза Нет необходимости в изменении 10–30 Обычная доза 12 ч (в соответствии с ⅔ дозы) <10 Обычная доза 24 ч (в соответствии с 1/ 3 дозы)