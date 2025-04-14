Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
159,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Амоксил® ДТ таблетки диспергируемые 500 мг блистер в пачке №20
Корпорация Артериум
161,10
Экономия при брони: -1,40 грн