В состав лекарственного средства входит калий, который является компонентом плазмы крови человека и не добавляется специально как вспомогательное вещество.

Подозрение на аллергические или анафилактические реакции требует мгновенного прекращения введения препарата. В случае шока следует провести стандартное медицинское лечение шока.

Альбумин необходимо применять с осторожностью при наличии особого риска гиперволемии и ее последствий или гемодилюции для пациента, например в случае:

декомпенсированной сердечной недостаточности;

гипертензии;

варикозного расширения пищевода;

отека легких;

геморрагического диатеза;

тяжелой анемии;

почечной или постренальной анурии.

У пациентов в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой регидратация с использованием альбумина связана с более высоким риском смертности, чем регидратация с использованием солевого раствора. Рекомендуется соблюдать осторожность при применении альбумина пациентам с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Коллоидно-осмотический эффект альбумина человека 200 или 250 г/л примерно в 4 раза превышает коллоидно-осмотическое эффект плазмы крови. Следовательно, при введении концентрированного альбумина необходимо соблюдать осторожность, обеспечивая надлежащую гидратацию (пополнение потери жидкости) пациента. Пациенты должны находиться под тщательным наблюдением для предупреждения перегрузки кровообращения и гипергидратации.

Растворы альбумина человека 200–250 г/л имеют относительно низкое содержание электролитов по сравнению с растворами альбумина человека 40–50 г/л. При применении альбумина следует контролировать электролитный состояние пациента и принимать соответствующие меры для восстановления или поддержания электролитного баланса.

Растворы альбумина нельзя разбавлять водой для инъекций, поскольку это может вызвать гемолиз у пациентов.

Если вводятся большие объемы, препарат следует нагреть до комнатной температуры или температуры тела перед его использованием.

Нельзя применять растворы, которые помутнели или имеют осадок. Это может указывать на то, что белок нестабилен или что раствор стал загрязненным.

Как только флакон открыли, его содержимое следует немедленно использовать.

Неиспользованный раствор следует утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

При необходимости замещения сравнительно больших объемов необходим контроль показателей коагуляции и гематокрита. Следует соблюдать осторожность при обеспечении соответствующего замещения других компонентов крови (факторов свертывания крови, электролитов, тромбоцитов и эритроцитов).

Может возникнуть гиперволемия, если доза и скорость инфузии не скорректированы в соответствии с состоянием кровообращения пациента. При обнаружении первых клинических признаков сердечно-сосудистой перегрузки (головная боль, одышка, застой в яремной вене) или повышении кровяного давления, повышении венозного давления и легочном отеке инфузию следует немедленно прекратить.

Лекарственный препарат содержит 7,2–8,0 ммоль/14,4–16,0 ммоль натрия на один 50 мл/100 мл флакон раствора альбумина. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые придерживаются натрий-контролируемой диеты.

Лекарственный препарат содержит не более 1 ммоль калия на один флакон 100 мл альбумина 200 г/л и максимум 1,25 ммоль калия на один флакон 100 мл альбумина 250 г/л. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, со сниженной функцией почек, или тем, кто придерживается калий-контролируемой диеты.

Стандартные меры по предупреждению инфекций, передающихся в результате использования лекарственных препаратов, изготовленных из крови человека или плазмы крови, включают: отбор доноров, проверка отдельных порций крови и пулов плазмы крови на наличие специфических маркеров инфекций и включение в производственный процесс эффективных этапов инактивации/удаления вирусов. Несмотря на это, при применении лекарственных препаратов, изготовленных из крови человека или плазмы крови, невозможно полностью исключить вероятность передачи инфекционных агентов. Это касается неизвестных или новых вирусов, а также других патогенных микроорганизмов.

Нет сообщений, подтверждающих факт передачи вирусов при применении альбумина, изготовленного в соответствии с требованиями Европейской фармакопеи.

Рекомендуется при каждом введении лекарственного средства Альбунорм регистрировать название препарата и номер серии для того, чтобы можно было отследить действие препарата конкретной серии на пациента.