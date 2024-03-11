в/в капельно в форме 20%, 10% и 5% р-ров со скоростью, не превышающей 50–60 капель в 1 мин. Дозу устанавливают индивидуально. Разовая доза зависит от концентрации альбумина в р-ре и состояния больного. При использовании 20% р-ра разовая доза может быть ограничена 100 мл; менее концентрированные (5–10%) р-ры альбумина следует применять в дозе 200–300 мл. При необходимости доза концентрированного р-ра может быть повышена до 300 мл, а менее концентрированных (5–10%) р-ров — до 500 мл.

Используют только прозрачный р-р, не содержащий взвеси и осадка.