АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*) Действующее вещество
плазмозамещающее средство, получаемое путем фракционирования плазмы крови и плаценты от здоровых доноров.
Восполняет дефицит альбумина в плазме крови, поддерживает онкотическое давление крови, быстро повышает АД, увеличивает ОЦК, способствует удержанию жидкости в кровяном русле, повышает резервы белкового питания.
шок (травматический, операционный, токсический), ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и гемоконцентрацией, гипопротеинемия и гипоальбуминемия, нефротический синдром, нефрозонефрит (амилоидно-липоидный нефроз), цирроз печени, длительный нагноительный процесс; вводят при поражении пищеварительного тракта с нарушением питания больного (пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли), остром панкреатите, отеке мозга, во время операций с экстракорпоральным кровообращением.
в/в капельно в форме 20%, 10% и 5% р-ров со скоростью, не превышающей 50–60 капель в 1 мин. Дозу устанавливают индивидуально. Разовая доза зависит от концентрации альбумина в р-ре и состояния больного. При использовании 20% р-ра разовая доза может быть ограничена 100 мл; менее концентрированные (5–10%) р-ры альбумина следует применять в дозе 200–300 мл. При необходимости доза концентрированного р-ра может быть повышена до 300 мл, а менее концентрированных (5–10%) р-ров — до 500 мл.
Используют только прозрачный р-р, не содержащий взвеси и осадка.
тромбоз, выраженная АГ, внутреннее кровотечение, тяжелая сердечная недостаточность.
повышение температуры тела, боль в поясничной области, крапивница.
с осторожностью применяют при сердечной недостаточности (вследствие возможного возникновения острой сердечной недостаточности).
Введение р-ров альбумина при дегидратации организма возможно только после предварительного обеспечения достаточного поступления жидкости (внутрь, парентерально).