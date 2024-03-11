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Активные вещества — “А”АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*)

АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ* (ALBUMINUM HUMANUM*) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 411 аптеке
от 2324,35 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 231 аптеке
от 1428,51 грн
Цены в аптеках
Альбунорм 20% раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Octapharma
Альбунорм 20% Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Octapharma
В 81 аптеке
от 3217,25 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 43 аптеках
от 1482,26 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 39 аптеках
от 761,00 грн
Цены в аптеках
Альбунорм 25% раствор для инфузий, 25 %, флакон, 100 мл, № 1; Octapharma
Альбунорм 25% Раствор для инфузий, 25 %, флакон, 100 мл, № 1 Octapharma
В 18 аптеках
от 3949,17 грн
Цены в аптеках
Альбунорм 20% раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Octapharma
Альбунорм 20% Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Octapharma
В 14 аптеках
от 1586,03 грн
Цены в аптеках
Альбунорм 25% раствор для инфузий, 25 %, флакон, 50 мл, № 1; Octapharma
Альбунорм 25% Раствор для инфузий, 25 %, флакон, 50 мл, № 1 Octapharma
В 3 аптеках
от 1804,69 грн
Цены в аптеках
Альбумин-Биофарма раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Альбумин-Биофарма Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 3 аптеках других городов
от 837,30 грн
Цены в других городах
Флексбумин раствор для инфузий, 200 г/л, пакет полиэтиленовый, 100 мл, № 1; Takeda Manufacturing Austria AG
Флексбумин Раствор для инфузий, 200 г/л, пакет полиэтиленовый, 100 мл, № 1 Takeda Manufacturing Austria AG
В 3 аптеках других городов
от 1985,00 грн
Цены в других городах
Альбумин-Биофарма раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Альбумин-Биофарма Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инфузий.

плазмозамещающее средство, получаемое путем фракционирования плазмы крови и плаценты от здоровых доноров.
Восполняет дефицит альбумина в плазме крови, поддерживает онкотическое давление крови, быстро повышает АД, увеличивает ОЦК, способствует удержанию жидкости в кровяном русле, повышает резервы белкового питания.

шок (травматический, операционный, токсический), ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и гемоконцентрацией, гипопротеинемия и гипоальбуминемия, нефротический синдром, нефрозонефрит (амилоидно-липоидный нефроз), цирроз печени, длительный нагноительный процесс; вводят при поражении пищеварительного тракта с нарушением питания больного (пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли), остром панкреатите, отеке мозга, во время операций с экстракорпоральным кровообращением.

в/в капельно в форме 20%, 10% и 5% р-ров со скоростью, не превышающей 50–60 капель в 1 мин. Дозу устанавливают индивидуально. Разовая доза зависит от концентрации альбумина в р-ре и состояния больного. При использовании 20% р-ра разовая доза может быть ограничена 100 мл; менее концентрированные (5–10%) р-ры альбумина следует применять в дозе 200–300 мл. При необходимости доза концентрированного р-ра может быть повышена до 300 мл, а менее концентрированных (5–10%) р-ров — до 500 мл.
Используют только прозрачный р-р, не содержащий взвеси и осадка.

тромбоз, выраженная АГ, внутреннее кровотечение, тяжелая сердечная недостаточность.

повышение температуры тела, боль в поясничной области, крапивница.

с осторожностью применяют при сердечной недостаточности (вследствие возможного возникновения острой сердечной недостаточности).
Введение р-ров альбумина при дегидратации организма возможно только после предварительного обеспечения достаточного поступления жидкости (внутрь, парентерально).