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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Киев (308545) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
3938,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
3947,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
3977,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (12)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
3986,93
Экономия: -504,46 грн
3482,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
3494,99
Экономия: -22,26 грн
3472,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (3)
3831,20
Экономия: -209,10 грн
3622,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (6)
4060,15
Экономия: -334,64 грн
3725,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (5)
3626,05
Экономия: -153,15 грн
3472,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (1)
3841,90
Экономия: -323,00 грн
3518,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (5)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
3512,24
Экономия: -238,77 грн
3273,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
3919,42
Экономия: -188,42 грн
3731,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (3)
3594,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (6)
3536,26
Экономия: -171,49 грн
3364,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
3887,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн