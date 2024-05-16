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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 100 мл, №1 - Киев (308546) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
4912,49
Экономия: -854,00 грн
4058,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
5043,24
Экономия: -806,57 грн
4236,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
4300,65
Экономия: -239,32 грн
4061,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
4645,86
Экономия: -634,41 грн
4011,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
4895,56
Экономия: -889,35 грн
4006,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
4803,13
Экономия: -738,44 грн
4064,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
4993,04
Экономия: -785,18 грн
4207,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
4842,26
Экономия: -654,36 грн
4187,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
4640,17
Экономия: -631,35 грн
4008,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
4516,09
Экономия: -280,21 грн
4235,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
4363,77
Экономия: -414,60 грн
3949,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (2)
4306,54
Экономия: -301,52 грн
4005,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
4538,54
Экономия: -531,03 грн
4007,51 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
4099,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
2340,00
Экономия: -90,00 грн
2250,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (2)
4439,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
4834,32
Экономия: -769,63 грн
4064,69 грн