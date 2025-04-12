рекомендуется начинать ЗГТ для лечения симптомов, характерных для постменопаузального периода только в случаях, когда такие симптомы серьезно влияют на качество жизни. В любом случае необходимо ежегодно проводить тщательный анализ соотношения пользы и риска применения препарата и продолжать ЗГТ только в случае, когда польза преобладает над риском.

Гиперплазия эндометрия

Риск возникновения гиперплазии и рака эндометрия повышается при продолжительной монотерапии эстрогенами. Этот риск повышается вместе с продолжительностью лечения. На основании результатов эпидемиологических исследований, оценка риска для женщин, не применяющих ЗГТ, составляет около 5 случаев рака эндометрия, выявленного в возрасте 50–65 лет на 1000 женщин. В зависимости от продолжительности лечения и дозы эстрогена, отмечают в 2–12 раз рост развития рака эндометрия у женщин при монотерапии эстрогенами по сравнению с женщинами, не применяющими ЗГТ. Включение прогестагена в режим терапии женщин с неудаленной маткой по крайней мере на 12 дней/цикл значительно снижает этот риск.

На протяжении первых месяцев лечения могут отмечать прорывные кровотечения или кровянистые выделения. В случае, если эти явления отмечают во время проведения терапии или продолжаются после прекращения лечения, следует провести обследование с целью определения этиологии кровотечений, что включает проведение биопсии эндометрия для исключения злокачественной опухоли эндометрия.

Рак молочной железы

Результаты рандомизированных плацебо-контролируемых исследований и эпидемиологических исследований указывают на рост риска развития рака молочной железы у женщин, принимающих эстрогены, эстроген-прогестагенные комбинации или тиболон для ЗГТ на протяжении нескольких лет. Для всех видов ЗГТ этот повышенный риск становится очевидным на протяжении нескольких лет терапии и увеличивается с продолжительностью лечения, но возвращается к исходному уровню через несколько (преимущественно 5) лет после его прекращения.

В исследованиях относительный риск развития рака молочной железы при применении конъюгированных эквинных эстрогенов или эстрадиола (Е 2 ) был выше при циклическом или беспрерывном включении прогестагена в схему лечения независимо от типа прогестагена. Не известно, существует ли отличия в показателях риска при различных путях введения.

В проведенных исследованиях применение препарата, содержащего конъюгированный эквинный эстроген и медроксипрогестерона ацетата для беспрерывной комбинированной терапии, связывалось с развитием рака молочной железы, который был более инвазивным и чаще метастазировал в регионарные лимфатические узлы, по сравнению с плацебо.

ЗГТ, в частности комбинированная эстроген-прогестагенная терапия, повышает плотность снимков при маммографических исследованиях, что может приводить к неверной оценке результатов радиологического исследовании по поводу рака молочной железы.

ВТЭ

Применение ЗГТ связывает с ростом относительного риска развития ВТЭ, то есть тромбоза глубоких вен или легочной эмболии.

К общепризнанным факторам риска развития ВТЭ принадлежат: личный и семейный анамнез, выраженное ожирение (ИМТ >30 кг/м2) и системная красная волчанка. Вопрос о возможной роли варикозного расширения вен в развитии ВТЭ остается спорным.

У пациенток с ВТЭ в анамнезе есть повышенный риск развития ВТЭ. ЗГТ может несколько повышать этот риск. Поэтому назначению ЗГТ должно предшествовать тщательное изучение личного и семейного анамнеза пациента, следует обратить внимание на наличие в анамнезе повторных непроизвольных абортов. Применение ЗГТ у таких пациенток противопоказано до полной оценки факторов риска развития тромбоэмболии и необходимости назначения терапии антикоагулянтами. Женщины, получающие антикоагулянтную терапию, нуждаются в тщательной оценке ожидаемой пользы и потенциального риска применения ЗГТ.

Риск возникновения ВТЭ может временно возрастать при продолжительной иммобилизации, после серьезной операции, особенно абдоминальной или операции на нижних конечностях либо тяжелой травмы. В связи с этим следует рассмотреть вопрос о прекращении ЗГТ за 4–6 нед до операции, в случае возможности. Лечение не рекомендуется возобновлять до полного выздоровления. Если ВТЭ развивается после начала ЗГТ, лечение следует немедленно прекратить.

ИБС

Результаты рандомизированных контролируемых исследований указывают на отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему при применении беспрерывной комбинированной терапии конъюгированными эстрогенами и медроксипрогестерона ацетатом (МПА). На основании клинических исследований показан возможный рост риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы в течение 1 года применения, который сохранялся и при дальнейшем применении препаратов.

Инсульт

Другим отрицательным последствием является рост риска ишемического инсульта у здоровых женщин при применении беспрерывной комбинированной терапии конъюгированными эстрогенами и МПА.

Рак яичника

По результатам проведенных исследований длительная (не менее 5–10 лет) монотерапия эстрогенами у женщин с удаленной маткой связывалась с повышением риска развития рака яичника. Не выявлено, существуют ли различия относительно этого риска при продолжительной комбинированной терапии конъюгированными эстрогенами и МПА по сравнению с монотерапией эстрогенами.

Опухоли печени

После применения гормональных веществ, компоненты которых содержатся в препарате Климонорм, в единичных случаях отмечали развитие доброкачественных, а еще реже злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях рост опухоли осложнялся внутрибрюшным кровотечением, представляющим угрозу жизни. При наличии болей в верхней части живота, увеличении размеров печени или признаках внутрибрюшного кровотечения при проведении дифференционной диагностики следует учитывать вероятность наличия опухоли печени.

Прочие состояния

Применение эстрогенов может приводить к задержке жидкости. Учитывая это, пациентки с функциональными нарушениями сердечной или почечной деятельности должны находиться под тщательным наблюдением. Необходимо пристально следить за состоянием пациенток с терминальной почечной недостаточностью, поскольку можно ожидать в этих случаях повышения уровня циркулирующих действующих веществ Климонорма.

Женщины с гипертриглицеридемией в анамнезе нуждаются в особом наблюдении во время монотерапии эстрогенами или ЗГТ с применением комбинации эстроген/прогестаген, поскольку при монотерапии эстрогенами были зарегистрированы частые случаи значительного роста уровня ТГ в плазме крови. В отдельных случаях это приводило к развитию панкреатита.

Данные относительно улучшения когнитивной функции отсутствуют. Некоторые результаты исследования указывают на повышение риска возможного развития деменции у женщин, применяющих непрерывную комбинированную ЗГТ конъюгированными эстрогенами и МПА в возрасте старше 65 лет.

Влияние на результаты лабораторных исследований

Эстрогены повышают уровень глобулина, связывающий тиреоидные гормоны, что приводит к росту циркулирующего общего тиреоидного гормона, который определяется уровнем Т 4 или Т 3 (с помощью иммунологического исследования).

Концентрации свободных Т 4 и Т 3 остаются без изменений. Могут повышаться уровни других протеинов в сыворотке, например глобулина, связывающего кортикоиды, глобулина, связывающего половые гормоны, вследствие чего возрастают концентрации циркулирующих кортикостероидов и половых стероидов соответственно. Концентрации свободных или биологически активных гормонов остаются без изменений. Могут возрастать уровни других протеинов в плазме крови (субстрата ренина/ангиотензиногена, альфа-1-антитрипсина, церулоплазмина).

Состояния, нуждающиеся в тщательном наблюдении

При диагностированном, предполагаемом или перенесенном любом из указанных ниже состояний или заболеваний у пациентки и/или его обострении во время беременности или предыдущей гормональной терапии следует проводить тщательное медицинское наблюдение за пациенткой. Следует учесть возможность рецидива или обострения перечисленных ниже состояний при применении препарата Климонорм: лейомиома (фиброма матки) или эндометриоз; риск возникновения тромбоэмболических нарушений или наличие таких нарушений в анамнезе; риск развития эстрогензависимых опухолей, например рак молочной железы у кого-нибудь из родственников первого колена; АГ; заболевания печени (например гепатоаденома); диабет с сосудистыми осложнениями или без них; желчнокаменная болезнь; мигрень или сильная головная боль; системная красная волчанка; гиперплазия эндометрия в анамнезе; эпилепсия; БА; отосклероз.

Медицинское обследовани е/к онсультация

Перед началом или возобновлением ЗГТ нужно подробно изучить семейный анамнез пациентки и провести полное физикальное обследование (включая обследование тазовых органов и молочных желез), принимая во внимание противопоказания и предостережения при применении ЗГТ. Подобные обследования рекомендуется периодически повторять: проводить обследование молочных желез, включая маммографию согласно существующим нормам медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки.

Применение в период беременности и кормления грудью . Климонорм нельзя назначать во время беременности и лактации. В случае наступления беременности во время приема Клиамонорма следует немедленно прекратить лечение.

Клинические данные, базирующиеся на ограниченном количестве случаев применения препарата во время беременности, не указывают на отрицательное воздействие левоноргестрела на плод. По результатам большинства эпидемиологических исследований не выявлено тератогенного или фетотоксического действия комбинаций эстрогена/прогестагена при их случайном приеме во время беременности.

Влияния на возможность управлять автотранспортными средствами и работать со сложными механизмами не выявлено.