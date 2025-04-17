Винница (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
780,00
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 10:00
Винница, ул. Келецкая, 78-В
6.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винницкие Хутора, шоссе Немировское, 94-Е
5.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18-А
24.5 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 25
31.3 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva