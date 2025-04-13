Киев (адрес не указан)
Доступно в 431 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,66
Экономия при брони: -23,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн