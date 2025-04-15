Киев
Климонорм (Klimonorm)

Климонорм (Klimonorm)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
717,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,60
Экономия при брони: -53,50 грн
726,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
726,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
724,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
722,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
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