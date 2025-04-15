Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,60
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
794,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Климонорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг + 0.15 мг комби-упаковка №21
Zentiva
779,90 грн