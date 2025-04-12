Этанол

Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Цены в Киев
от 48,00 грн
в 2 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Галичфарм
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/13561/01/01 от 23.10.2018
Международное название

Спирт этиловый 70% инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол;

содержит при температуре 20 °С не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воду.

Лекарственная форма

Раствор для внешнего применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика. 

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны. 

Способ применения и дозы

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.

Дети

Применяют по назначению врача. 

Побочные реакции

При местном применении возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.