Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)
Спирт этиловый 70% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол;
содержит при температуре 20 °С не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воду.
Лекарственная форма
Раствор для внешнего применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.
Дети
Применяют по назначению врача.
Побочные реакции
При местном применении возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.