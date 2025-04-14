Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
32.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Экономия при брони: -1,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
67.7 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
72.4 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
109.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
124.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
126.8 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм