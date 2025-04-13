Киев
Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,70
Экономия при брони: -0,70 грн
48,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Экономия при брони: -0,46 грн
50,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Коростень, перек. Грушевского / Сосновского, 17/1
143.6 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 47
231.0 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
243.2 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
39,83 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 4
265.4 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
39,83 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
303.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
347.9 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,47 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
349.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
349.2 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
351.0 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,63
Экономия при брони: -0,01 грн
44,62 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
357.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,63 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
357.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
365.3 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
47,15 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
375.8 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Экономия при брони: -0,40 грн
51,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
394.1 км
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
46,20 грн
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