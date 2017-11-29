Взрослым — по 2 капли, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли, детям в возрасте младше 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью — 1–4 раза в сутки.