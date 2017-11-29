Аквамакс (Aquamax) (220112) - инструкция по применению ATC-классификация
Аквамакс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 мл препарата содержит натрия хлорида 6,5 мг;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат безводный, натрия гидрофосфат безводный, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли назальные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях полости носа.
Код АТС R01A X10.
Фармакологические свойства
Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению.
Высокоочищенный стабилизированный 0,65% раствор натрия хлорида максимально соответствует естественному назальному секрету. Буферные вещества, входящие в состав препарата, приближают рН раствора до рН природной секреторной жидкости слизистой оболочки носа и поддерживают этот показатель на постоянном уровне.
Аквамакс улучшает восприятие запахов и транспортную функцию мерцательного эпителия, способствует восстановлению носового дыхания, сокращает период реабилитации и позволяет снизить дозу и частоту применения сосудосуживающих средств местного действия.
Показания
Применяется для младенцев, детей и взрослых:
для гигиенического ухода за полостью носа, профилактики и комплексного лечения заболеваний слизистой оболочки носа и придаточных пазух, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки носа или образованием слизи (атрофический, аллергический, инфекционный, медикаментозный ринит);
как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств;
для устранения сухости слизистой оболочки носа, обусловленной работой кондиционеров, в том числе автомобильных, или радиаторов центрального отопления, во время воздушных перелетов;
после операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не описаны.
Особенности применения
Чтобы избежать распространения инфекции, рекомендуется индивидуальное использование флакона с капельницей.
Способ применения и дозы
Взрослым — по 2 капли, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли, детям в возрасте младше 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью — 1–4 раза в сутки.
Дети
Детям применять под наблюдением взрослых.
Побочные реакции
У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата возможны аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 мл во флаконе, закупоренной крышкой-капельницей с пипеткой, в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.