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Аквамакс (Aquamax) (220112) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аквамакс (Aquamax)
Цена в городе Киев
от 147,20 грн
Без рецепта
1 шт, 0,65 % от 147,20 грн 1 шт, 0,65 % от 105,04 грн 1 шт, 0,65 % от 136,00 грн 1 шт, 0,65 % от 108,05 грн 1 шт, 0,65 % от 38,44 грн 1 шт, 0,65 % от 52,77 грн 1 шт, 0,65 % от 141,63 грн
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В наличии в 311 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Дозировка
0,65 %
Объем
100 мл
ATC-група
R01A X10 Прочие средства
Регистрационное удостоверение
UA/12832/02/01 от 29.11.2017
Международное название
NATRII CHLORIDUM* (НАТРИЯ ХЛОРИД*)

Аквамакс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл препарата содержит натрия хлорида 6,5 мг;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат безводный, натрия гидрофосфат безводный, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли назальные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях полости носа.

Код АТС R01A X10.

Фармакологические свойства

Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению.

Высокоочищенный стабилизированный 0,65% раствор натрия хлорида максимально соответствует естественному назальному секрету. Буферные вещества, входящие в состав препарата, приближают рН раствора до рН природной секреторной жидкости слизистой оболочки носа и поддерживают этот показатель на постоянном уровне.

Аквамакс улучшает восприятие запахов и транспортную функцию мерцательного эпителия, способствует восстановлению носового дыхания, сокращает период реабилитации и позволяет снизить дозу и частоту применения сосудосуживающих средств местного действия.

Показания

Применяется для младенцев, детей и взрослых:

  • для гигиенического ухода за полостью носа, профилактики и комплексного лечения заболеваний слизистой оболочки носа и придаточных пазух, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки носа или образованием слизи (атрофический, аллергический, инфекционный, медикаментозный ринит);

  • как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств;

  • для устранения сухости слизистой оболочки носа, обусловленной работой кондиционеров, в том числе автомобильных, или радиаторов центрального отопления, во время воздушных перелетов;

  • после операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описаны.

Особенности применения

Чтобы избежать распространения инфекции, рекомендуется индивидуальное использование флакона с капельницей.

Способ применения и дозы

Взрослым — по 2 капли, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли, детям в возрасте младше 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью — 1–4 раза в сутки.

Дети

Детям применять под наблюдением взрослых.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконе, закупоренной крышкой-капельницей с пипеткой, в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Аквамакс
Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 100 мл с насадкой-распылителем, №1
от 147,20 грн
В наличии в 311 аптеке
Цены в аптеках
Аквамакс
Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 100 мл с насадкой-распылителем, №1
от 147,20 грн
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