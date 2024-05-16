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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 20 мл с насадкой-распылителем, №1 - Киев (298117) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
60,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9)
59,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
60,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
63,73 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (2)
60,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
58,19 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
52,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
58,19 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (2)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
63,73 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
57,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
55,42 грн