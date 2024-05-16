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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 100 мл с насадкой-распылителем, №1 - Киев (298126) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 332 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (7)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
168,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
206,60
Экономия: -59,30 грн
147,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
178,99
Экономия: -31,78 грн
147,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
175,10
Экономия: -27,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (4)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (4)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (2)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (2)
161,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (4)
177,90
Экономия: -30,60 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (3)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
161,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (4)
213,10
Экономия: -65,80 грн
147,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (4)
211,00
Экономия: -63,70 грн
147,30 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
164,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (3)
211,00
Экономия: -63,70 грн
147,30 грн