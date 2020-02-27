если не назначено иначе, рекомендуемая доза препарата Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл такова:

дети в возрасте до 2 лет: 2,5 мл (½ чайной ложки) 2 раза в сутки (эквивалентно 15 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

дети в возрасте 2–5 лет: 2,5 мл (½ чайной ложки) 3 раза в сутки (эквивалентно 22,5 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

дети в возрасте 6–12 лет: 5 мл (1 чайная ложка) 2–3 раза в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: доза составляет 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в сутки (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки) в течение первых 2–3 дней и затем 10 мл (2 чайные ложки) 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

При необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть усилен повышением дозы до 20 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет рекомендовано применение сиропа с более высокой концентрацией (Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл).

Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл, можно применять независимо от приема пищи. Дозу препарата Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл, можно отмерить с помощью мерного стаканчика, который прилагается.

В основном нет ограничений по продолжительности применения, но длительную терапию следует проводить под медицинским контролем.

Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл, не следует применять дольше 4–5 дней без консультации с врачом.

Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл, можно применять у пациентов с сахарным диабетом; 5 мл содержит 1,225 г углеводов.

Аброл®, сироп, 15 мг/5 мл, не содержит алкоголя.

Если не прописано иное, рекомендуется такой режим приема препарата: Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл :

дети в возрасте до 2 лет: 1,25* мл 2 раза в сутки (эквивалентно 15 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

*для отмеривания дозы 1,25 мл сиропа следует применять пластиковый одноразовый шприц без иглы емкостью 2 мл;

дети в возрасте 2–5 лет: 1,25* мл 3 раза в сутки (эквивалентно 22,5 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

*для отмеривания дозы 1,25 мл сиропа следует применять пластиковый одноразовый шприц без иглы емкостью 2 мл;

дети в возрасте 6–12 лет: 2,5 мл до 3 раз в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: обычная доза составляет 5 мл 3 раза в сутки (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки) в течение первых 2–3 дней и затем 5 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

При необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть усилен повышением дозы до 10 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл, можно применять независимо от приема пищи. Дозу препарата Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл, можно отмерить с помощью мерного стаканчика, который прилагается.

В основном нет ограничений по продолжительности применения, но длительную терапию следует проводить под медицинским контролем.

Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл, не следует применять дольше 4–5 дней без консультации с врачом.

Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл, можно применять у пациентов с сахарным диабетом; 5 мл содержит 1,225 г углеводов.

Аброл®, сироп, 30 мг/5 мл, не содержит алкоголя.

Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике. У детей в возрасте до 2 лет применять согласно назначению врача.