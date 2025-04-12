Артериальная гипертензия ― серьезная социально-медицинская проблема, которая затрагивает, по данным разных исследователей, от четверти до половины взрослого населения в зависимости от региона и социальной группы (Фролова Е.В., 2007). По прогнозам, к 2025 г. число больных артериальной гипертензией в мире будет составлять более 1,5 млрд человек. Это заболевание, а также другие вазоспастические патологические процессы существенно влияют на продолжительность и качество жизни. Поэтому на сегодня разработано большое количество антигипертензивных препаратов с различными точками приложения эффекта и механизмами действия. Подавляющее большинство из них предназначено для регулярного применения в амбулаторных условиях. Одним из таких препаратов, позволяющих контролировать артериальное давление, является Фенигидин-Здоровье.

Фенигидин-Здоровье популярен среди врачей амбулаторно-поликлинического звена по нескольким причинам. Во-первых, доступная цена препарата делает его экономически эффективным (Вдовиченко В.П., 2006). Во-вторых, широкий диапазон терапевтических доз ― до 60 мг/сут ― позволяет подбирать дозу индивидуально в зависимости от клинической ситуации. Таким образом, препарат является перспективным с точки зрения развивающейся страховой медицины, поскольку характеризуется невысоким коэффициентом «затраты-эффективность» (Филипенко Н.Г., 2006).

Механизм действия и фармакологические свойства Фенигидина-Здоровье

Действующим веществом Фенигидин-Здоровье является нифедипин — производное 1,4-дигидропиридина, представитель первого поколения блокаторов кальциевых каналов. Фенигидин-Здоровье является препаратом короткого действия (Вдовиченко В.П., 2007) — период его полувыведения колеблется в интервале 2–5 ч. Препарат быстро всасывается, его пиковые концентрации достигаются через 1–3 ч после приема, поэтому он подходит для неотложной помощи при гипертонических кризах.

Механизм действия Фенигидина-Здоровье реализуется следующим образом. В клеточной мембране (в частности гладкомышечных клеток сосудистой стенки) расположены потенциалзависимые каналы медленного типа, которые отвечают за попадание ионизированного кальция сквозь цитоплазматическую мембрану и саркоплазматический ретикулум. Таких каналов существует несколько типов, однако в сосудах преобладают кальциевые каналы L-типа, которые и блокируются нифедипином. Вследствие блокады кальциевых каналов происходит ингибирование киназы легких цепей миозина и нарушается процесс взаимодействия миозина с актином. Результатом этих процессов является расслабление гладкомышечных образований сосудистой стенки (Романов Б.К., 2004).

Антиангинальное действие нифедипина связано с тем, что он угнетает входящий поток кальция через медленные кальциевые каналы мембран гладкомышечных клеток стенки коронарных сосудов и в результате этого снижает его внутриклеточную концентрацию. Вследствие этого снижается тонус стенки коронарных сосудов. Кроме того, благодаря снижению периферического сопротивления артериального русла уменьшается постнагрузка на сердце. Нифедипин также характеризуется такими эффектами, как прямое отрицательное инотропное действие и торможение повреждающей активности кислых лизосомальных гидролаз, которые активируются в случае ишемии/гипоксии (Романов Б.К., 2004). Аналогичные эффекты препарата в церебральных сосудах обеспечивают улучшение мозгового кровообращения (Ivleva A., 1989).

Важным преимуществом нифедипина является то, что он практически не вмешивается в работу синусного узла и других элементов проводящей системы сердца (Фролова Е.В., 2007), а также при длительном применении способствует регрессу гипертрофии миокарда левого желудочка.

Клиническое применение Фенигидина-Здоровье

Фенигидин-Здоровье ― это таблетированный препарат, который принимают внутрь. Доза обычно подбирается с учетом клинической картины заболевания и особенностей пациента. Обычно его принимают в одно и то же время, запивая достаточным количеством жидкости (инструкция МЗ Украины) 2 раза в сутки. При необходимости более частого применения интервал между таблетками должен составлять не менее 6 ч. В экстренных случаях для ускорения наступления эффекта рекомендуется разжевывать таблетки (van Harten J., 1987). Отменять препарат следует постепенно, особенно если пациенту были назначены высокие дозы.

Первым и самым важным показанием к применению нифедипинсодержащих препаратов является артериальная гипертензия (Фролова Е.В., 2007). Причем благодаря краткосрочности эффекта препарат может применяться не только для регулярного контроля артериального давления, но и для купирования гипертонических кризов (Houston MC., 1987).

Фенигидин-Здоровье применяется также для лечения ишемической болезни сердца. Нифедипин как блокатор кальциевых каналов одновременно улучшает кровообращение в коронарных сосудах и снижает потребность миокарда в кислороде. Также он оказывает дополнительный антиатерогенный эффект ― благодаря стабилизации плазматической мембраны препарат препятствует импрегнации свободного холестерина в сосудистую стенку. Кроме симптоматического лечения нестабильной стенокардии, Фенигидин-Здоровье может быть рекомендован для лечения пациентов в период реабилитации после инфаркта миокарда (не менее чем через 4 нед после возникновения острой ишемии миокарда), особенно при наличии сопутствующей артериальной гипертензии и при отсутствии выраженной дисфункции левого желудочка. Препарат относится ко второй линии препаратов для больных стенокардией после блокаторов β-адренорецепторов, причем достаточный терапевтический эффект от нифедипина достигается в режиме монотерапии (Романов Б.К., 2004).

Кроме того, Фенигидин-Здоровье применяется при различных вазоспастических заболеваниях, в частности при вариантной стенокардии Принцметала (инструкция МЗ Украины). Стенокардия Принцметала ― это вариант периодического нарушения кровоснабжения миокарда, связанный со спазмом коронарных сосудов (чаще в ночное время). Перспективным направлением для применения нифедипина также является такое вазоспастическое заболевание, как болезнь Рейно (Belch J.J., 1996) ― обширное поражение артерий мелкого калибра и артериол (например кровеносных сосудов пальцев рук), которое проявляется эпизодическим их спазмом в ответ на разные провокаторы (Cooke E.D., 1990). Болезнь Рейно значительно ухудшает качество жизни из-за боли в поврежденных пальцах или конечности, а в тяжелых случаях критическая ишемия может стать показанием к радикальному хирургическому лечению вплоть до ампутации конечности.

Перспективным направлением для применения Фенигидина-Здоровье как представителя группы нифедипинсодержащих препаратов является лечение ограниченной склеродермии. Препарат обеспечивает адекватное кровообращение в очаге поражения, благодаря чему улучшаются процессы метаболизма в пораженных тканях и доставка в них других действующих веществ (Круглова Л.С., 2013).

Любопытно, что Фенигидин-Здоровье может применяться для облегчения холецистокардиального синдрома (классический симптом Боткина) на догоспитальном этапе — нифедипин не только устраняет коронарный спазм, но и способствует релаксации сфинктерного аппарата желчевыводящих путей (Kushnir V.E., 1990). Такое свойство препарата не является показанием к его применению у пациентов с дискинезией желчевыводящих путей. Однако он может быть рекомендован тем пациентам, у которых часто возникают ваготонические симптомы без органической причины.

Особенности применения Фенигидина-Здоровье

Нифедипину свойственны такие побочные эффекты, как активация симпатоадреналовой системы, что проявляется тахикардией и нарушением сократимости миокарда (Романов Б.К., 2004). Также нужно знать, что из-за расслабления гладкомышечных структур с приемом нифедипина может быть ассоциирован гастроэзофагеальный рефлюкс (Jenkinson L.R., 1988). Пациентов необходимо информировать о возможном появлении изжоги в ночное время во время курса лечения препаратом и рекомендовать изменения образа жизни (положение в кровати с приподнятым изголовьем, отказ от плотного ужина и т.д.).

Поскольку нифедипин метаболизируется системой цитохрома Р450 (в частности изоэнзимом 3А4), то из-за колебаний его метаболизма (и, соответственно, фармакокинетических особенностей) следует с осторожностью комбинировать его с веществами, которые модифицируют работу этой ферментной системы. К таким веществам относятся макролидные антибиотики, рифампицин, азольные антимикотические препараты, некоторые противовирусные средства (см. инструкцию МЗ Украины), фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин и т.д. Интересный факт: грейпфрутовый сок также обладает способностью ингибировать упомянутую выше ферментную систему, поэтому может способствовать повышению концентрации препарата в крови и удлинению времени его действия.

Фенигидин-Здоровье допустимо комбинировать с антигипертензивными препаратами с другим механизмом действия и диуретиками, однако необходимо проводить тщательный мониторинг артериального давления и сердечной деятельности пациента и при необходимости корректировать дозу.

Важно знать, что в исследованиях на животных доказана эмбриотоксичность, фетотоксичность и тератогенность препарата, поэтому Фенигидин-Здоровье противопоказан женщинам до 20-й недели беременности. Такое ограничение связано с тем, что кальций активно участвует в процессах органогенеза (Чингаева Г.Н., 2013). Если же у женщины развивается артериальная гипертензия беременных, то антагонисты кальция показаны для терапии преэклампсии и эклампсии, однако считаются препаратами резерва ― в период беременности предпочтение отдается блокаторам β-адренорецепторов или центральным α 2 -агонистам (Адашева Т.В., 2004). Важно знать, что патогенез артериальной гипертензии беременных отличается от такового гипертонической болезни. Он связан с возрастанием чувствительности рецепторов к ангиотензину II, вследствие чего повышается реактивность сосудов на воздействие эндогенных прессорных субстанций. Эти явления обычно возникают во второй половине беременности (после 20-й недели), поскольку в эти сроки ослабевает вазодилатирующее действие прогестерона.

Кроме того, благодаря способности нифедипина влиять на тонус гладких мышц, некоторые авторы рекомендуют применять его в качестве средства профилактики преждевременных родов (Danti L., 2014), особенно в сочетании с дополнительным введением прогестерона (Chawanpaiboon S., 2011). Также нифедипин секретируется в грудное молоко (Ehrenkranz R.A., 1989), поэтому препарат нежелательно применять в течение всего периода грудного вскармливания. Интересно также знать, что нифедипин при регулярном приеме резко снижает способность сперматозоидов к оплодотворению in vitro (Liu X.J., 2007), снижая их подвижность (Kanwar U., 1993). Поэтому если мужчина в паре принимает антигипертензивные препараты из категории блокаторов кальциевых каналов, то они могут рассматриваться как фактор, препятствующий наступлению спонтанной беременности (Enders G., 1997). Таким образом, необходимо тщательно взвешивать ожидаемый лечебный эффект и потенциальные риски не только при назначении препарата беременным (Magee L.A., 2005)), но и при ее планировании.

В случае передозировки Фенигидином-Здоровье лечение предполагает введение препаратов кальция (в виде кальция глюконата или кальция хлорида), а также симпатомиметиков (норадреналин, допамин) в дозе, необходимой для индивидуального достижения лечебного эффекта. При этом следует также промыть желудок для устранения остатков препарата. Важно знать об ограничении объема инфузионной терапии из-за риска развития острой правожелудочковой недостаточности. Гемодиализ неэффективен из-за высокой степени связывания нифедипина с белками плазмы крови.

Заключение

Фенигидин-Здоровье на сегодня является популярным препаратом, который находит широкое применение в амбулаторно-поликлинической практике. Первая информация о применении нифедипина в лечении стенокардии была опубликована более 40 лет назад (Camerini F., 1974). С тех пор интервенционная кардиология шагнула далеко вперед: освоены операции шунтирования и стентирования коронарных сосудов, в том числе и эндоваскулярные. Кроме того, широкое применение современных антиатерогенных и антитромботических препаратов позволяет более точечно препятствовать коронарному атеросклерозу и лучше контролировать этот процесс. Поэтому принципы медикаментозной терапии заболеваний, связанных с атеросклерозом, были пересмотрены. Но в тех случаях, когда пациента беспокоят заболевания, связанные со спазмом артерий мелкого калибра и артериол, — все еще с большим отрывом лидирует системная медикаментозная терапия. Тем более что дополнительным аргументом в пользу его применения является высокая фармакоэкономическая эффективность Фенигидина-Здоровье ― соотношение между необходимой для достижения терапевтического эффекта дозой и стоимостью препарата.

