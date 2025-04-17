Фенигидин-Здоровье (Phenihydin-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,61
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
23,04
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,73
Экономия при брони: -1,91 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,38
Экономия при брони: -1,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,51
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,62
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
15,04
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,32
Экономия при брони: -2,89 грн