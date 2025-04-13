Киев
Фенигидин-Здоровье (Phenihydin-Zdorovye)

Фенигидин-Здоровье (Phenihydin-Zdorovye)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 891 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00
Экономия при брони: -0,50 грн
21,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,27
Экономия при брони: -2,51 грн
21,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
23,38
Экономия при брони: -1,57 грн
21,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,60
Экономия при брони: -0,10 грн
21,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фенигидин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
22,83
Экономия при брони: -0,90 грн
21,93 грн
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