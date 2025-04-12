Прамипексол-ЗН (Pramipexol-ZN)
Прамипексол-ЗН инструкция по применению
Состав
действующее вещество: pramipexole;
1 таблетка содержит прамипексола дигидрохлорида моногидрата в пересчете на 100% вещество 0,25 мг или 1 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, маннит (Е 421), целактоза 80 (смесь лактозы моногидрата и целлюлозы порошкообразной (75:25)), повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета круглой цилиндрической формы с плоскими поверхностями, фасками и делительной чертой с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Допаминергические средства. Агонисты допамина. Код ATС N04B C05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Промипексол является допаминовым агонистом с высокой селективностью и специфичностью в отношении допаминовых рецепторов подтипа D2 и имеет преимущественное сродство с D3-рецепторами, он отличается полной внутренней активностью.
Промипексол облегчает паркинсонические двигательные нарушения путем стимуляции допаминовых рецепторов стриатума (полосатого тела). Исследования на животных продемонстрировали, что прамипексол угнетает синтез, высвобождение и оборот допамина.
Точный механизм действия препарата препарата Прамипексол-ЗН при лечении синдрома беспокойных ног неизвестен. Хотя патофизиология синдрома беспокойных ног вообще неизвестна, нейрофармакологические данные указывают на привлечение первичной допаминергической системы.
Фармакокинетика.
Памипексол быстро и полностью всасывается после перорального применения. Абсолютная биодоступность составляет более 90%. Максимальные концентрации в плазме крови регистрируются между 1 и 3 часами. Скорость всасывания не уменьшается при одновременном приеме пищи, но уменьшается общий уровень всасывания. Промипексолу присуща линейная кинетика и, независимо от лекарственной формы, относительно незначительные колебания плазменного уровня у разных пациентов. У людей связывание промипексола с белками плазмы крови очень низкое (< 20%), а объем распределения большой (400 л).
Памипексол метаболизируется у людей только в незначительном количестве.
Выведение почками неизмененного прамипексола является важнейшим путём элиминации. Оокло 90% дозы, меченной 14C, выводится почками, тогда как менее 2% определяется в кале. Общий клиренс прамипексола составляет около 500 мл/мин, а почечный — около 400 мл/мин. Период полувыведения (Т½) — от 8 часов у молодых пациентов до 12 часов у лиц пожилого возраста.
Показания
Лечение признаков и симптомов идиопатической болезни Паркинсона у взрослых как монотерапия (без леводопы) или в комбинации с леводопой в течение заболевания до поздних стадий, когда эффект леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебание терапевтического эффекта (феномен «включение-выключение»).
Симптоматическое лечение идиопатического синдрома беспокойных ног от умеренной до тяжелой степени у взрослых (дозы не выше 0,75 мг).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к прамипексолу или любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Связывание с белками плазмы крови
Прамипексол связывается с белками плазмы крови очень незначительно (< 20%) и имеет низкую биотрансформацию. Поэтому взаимодействие с другим препаратом, который влияет на связывание белков плазмы крови или элиминацию путем биотрансформации, маловероятно. Поскольку антихолинергические средства преимущественно элиминируются путем метаболизма в печени, потенциальное взаимодействие маловероятно. Взаимодействие с антихолинергическими средствами не исследовали. Фармакокинетического взаимодействия между селегелином и леводопой нет.
Ингибиторы/конкуренты активного пути почечной элиминации
Циметидин уменьшает почечный клиренс прамипексола примерно на 34%, вероятно путем угнетения системы транспорта катионной ренальной канальцевой секреции. Препараты, подавляющие активную ренальную канальцевую секрецию или сами элиминируемые этим путем (например циметидин, амантадин, мексилетин, зидовудин, цисплатин, хинин, прокаинамид), могут взаимодействовать с промипексолом и приводить к уменьшению клиренса прамипексола. При одновременном применении этих лекарственных препаратов с препаратом Прамипексол-ЗН следует рассмотреть возможность снижения дозы прамипексола.
Комбинация с леводопой
При увеличении дозы препарата Прамипексол-ЗН пациентам с болезнью Паркинсона рекомендуется уменьшение дозы леводопы, а дозы других противопаркинсонических средств оставляют неизменными.
Из-за возможного аддитивного воздействия следует проявлять осторожность, если пациент применяет другие седативные лекарственные средства в комбинации с прамипексолом или употребляет алкоголь (см. разделы «Особенности применения», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами» и «Побочные реакции»).
Антипсихотические лекарственные средства
Следует избегать одновременного применения антипсихотических лекарственных препаратов с прамипексолом (см. раздел «Особенности применения»), если возможны антагонистические эффекты.
Особенности применения
Назначение препарата Прамипексол-ЗН пациентам с болезнью Паркинсона с нарушениями функции почек в уменьшенных дозах предлагается в соответствии с разделом «Способ применения и дозы».
Галлюцинации. Галлюцинации — известные побочные реакции лечения допаминовыми агонистами и леводопой. Больных необходимо проинформировать о возможности возникновения галлюцинаций (в большинстве случаев — зрительные).
Дискинезия. При комбинированной терапии с леводопой при прогрессирующей болезни Паркинсона дискинезия может развиться в начале титрования препарата Прамипексол-ЗН. В таком случае дозу леводопы следует снизить.
Внезапный приступ сна и сонливость. Применение прамипексола связано с сонливостью и эпизодами внезапного приступа сна, особенно у пациентов с болезнью Паркинсона. Были редкие сообщения о внезапном приступе сонливости во время ежедневной активности, в некоторых случаях без осознания или предупреждающих признаков. В связи с этим пациентов следует проинформировать о необходимости проявлять осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами при лечении препаратом Прамипексол-ЗН. Пациентам с сонливостью и/или эпизодами внезапного приступа сна следует воздерживаться от управления автомобилем и работы с техникой. Кроме того, следует рассмотреть возможность снижения дозы или сокращения срока лечения. Из-за возможного аддитивного воздействия следует проявлять осторожность, если пациент применяет другие седативные лекарственные средства в комбинации с прамипексолом или употребляет алкоголь (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами » и «Побочные реакции»).
Расстройства контроля за побуждением. Пациентов следует тщательно контролировать развитие расстройств контроля над побуждением. У пациентов с болезнью Паркинсона, лечившихся агонистами допамина, включая препарат Прамипексол-ЗН, наблюдались признаки патологического влечения к азартным играм, снижение либидо и гиперсексуальность. Пациенты и лица, которые за ними ухаживают, должны знать, что у пациентов могут наблюдаться симптомы расстройства контроля над побуждением, включая патологическое влечение к азартным играм, усиление либидо, гиперсексуальность, компульсивная растрата или покупка, переедание и компульсивное употребление пищи.
При развитии таких симптомов следует рассмотреть возможность уменьшения дозы/прекращения приема препарата.
Мания и делирий. Пациентов следует тщательно контролировать развитие мании и делирия. Пациенты и лица, которые за ними ухаживают, должны знать, что мания и делирий могут возникать у пациентов, получающих терапию прамипексолом. При развитии таких симптомов следует рассмотреть возможность уменьшения дозы/прекращения приема препарата.
Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания. При тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях необходимо особенно осторожно назначать препарат. Рекомендуется мониторинг артериального давления, особенно в начале лечения, с учетом общего риска постуральной гипотензии, связанной с допаминергической терапией.
Пациенты с расстройствами психики. Пациентам с расстройствами психики следует лечиться агонистами допамина только в случае, когда потенциальная польза от лечения преобладает над рисками. Следует избегать одновременного применения антипсихотических лекарственных препаратов с прамипексолом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Нейролептический злокачественный синдром. Симптомы, напоминающие нейролептический злокачественный синдром, наблюдались после внезапной отмены допаминергического лечения (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Офтальмологическое обследование. Рекомендуется регулярное офтальмологическое обследование при расстройствах зрения.
Синдром отмены агонистов допамина. Чтобы прекратить лечение пациентам с болезнью Паркинсона, дозу прамипексола следует снижать (см. раздел «Способ применения и дозы»). При снижении дозы или прекращении применения агонистов допамина (включая прамипексол) могут возникать немоторные побочные реакции. Симптомы включают апатию, тревогу, депрессию, усталость, повышенную потливость и боль и могут быть тяжелыми. Перед снижением дозы агонистов допамина об этих симптомах следует предупредить пациентов и регулярно следить за ними. При постоянных симптомах возможно временное увеличение дозы прамипексола (см. раздел «Побочные реакции»).
Аугментация (усиление симптомов). Сообщения указывают на то, что лечение синдрома беспокойных ног допаминергическими препаратами может вызвать аугментацию. Аугментация проявляется в форме раннего появления симптомов вечером (или днем), усилением симптоматики и распространением симптомов на верхние конечности. Аугментация специально исследовалась в ходе контролируемого клинического исследования в течение 26 недель. Аугментация была выявлена у 11,8% пациентов в группе прамипексола (N=152) и плацебо (N=149). Анализ времени до аугментации по Каплану-Мейеру не продемонстрировал никакой существенной разницы между группами прамипексола и плацебо.
Почечная недостаточность. Прамипексол-ЗН следует назначать с осторожностью пациентам с почечной недостаточностью, поскольку промипексол выделяется почками.
Рабдомиолиз. Единственный случай рабдомиолиза зафиксирован у 49-летнего мужчины с прогрессирующей болезнью Паркинсона при лечении препаратом Прамипексол-ЗН. Пациент был госпитализирован с повышенным уровнем креатинфосфокиназы (СРК — 10,631 МЕ/л). Симптомы исчезли после прекращения лечения.
Манит может оказывать мягкое слабительное действие.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Вся информация о дозировании относится к прамипексолу в виде прамипексола дигидрохлорида.
Способ применения
Таблетки необходимо принимать перорально, запивая водой, независимо от приема пищи.
Болезнь Паркинсона
Суточную дозу распределяют на 3 приема одинаковыми частями.
Начальное лечение
Как показано ниже, дозу препарата необходимо увеличивать постепенно, с начальной 0,375 мг/сут каждые 5–7 дней. В случаях, когда у пациентов не возникает непереносимых побочных явлений, дозу следует титровать до достижения максимального терапевтического эффекта.
Таблица 1
Схема увеличения дозы препарата Прамипексол-ЗН
|Неделя
|Доза (мг)
|Общая суточная доза (мг)
|1-й
|3 x 0,125
|0,375
|2-й
|3 x 0,25
|0,75
|3-й
|3 x 0,5
|1,5
При необходимости дальнейшего увеличения дозы суточную дозу следует увеличивать на 0,75 мг еженедельно до максимальной, которая составляет 4,5 мг/сут. Однако следует учитывать, что частота сонливости повышается при применении доз выше 1,5 мг/сут.
Поддерживающая терапия
Индивидуальная доза колеблется от 0,375 мг до максимальной – 4,5 мг/сут. При увеличении дозы в течение основных исследований эффект лечения наблюдался, начиная с суточной дозы 1,5 мг. Дальнейшую коррекцию дозы следует осуществлять с учетом клинического ответа и возникновения побочных реакций. В ходе клинических исследований около 5% пациентов принимали дозы менее 1,5 мг. При прогрессирующей болезни Паркинсона доза выше 1,5 мг/сут может быть эффективной для пациентов, которым планируют уменьшить дозы леводопы в комбинированной терапии с леводопой. Рекомендуется снижение дозы леводопы при увеличении дозы препарата Прамипексол-ЗН и во время поддерживающей терапии в зависимости от реакции отдельных пациентов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Прекращение лечения
Внезапное прекращение допаминергической терапии может привести к развитию нейролептического злокачественного синдрома. Дозу прамипексола следует уменьшать на 0,75 мг/сут до 0,75 мг. После этого дозу следует снижать до 0,375 мг/сут (см. раздел «Особенности применения»).
Дозирование для пациентов с нарушениями функции почек
Выделение прамипексола зависит от функции почек. Нижеследующая схема дозирования предлагается для начальной терапии.
Пациенты с клиренсом креатинина более 50 мл/мин не требуют уменьшения суточной дозы или частоты дозирования.
Пациентам с клиренсом креатинина 20-50 мл/мин начальную суточную дозу препарата Прамипексол-ЗН назначают в два приема, начиная с 0,125 мг 2 раза в сутки (0,25 мг/сут). Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 2,25 мг.
Пациентам с клиренсом креатинина ниже 20 мл/мин суточную дозу препарата Прамипексол-ЗН назначают в один прием, начиная с 0,125 мг/сут. Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 1,5 мг.
При ухудшении функции почек на фоне поддерживающей терапии суточную дозу препарата уменьшают на столько процентов, на сколько произошло уменьшение уровня клиренса креатинина. Например, при снижении клиренса креатинина на 30% суточную дозу препарата Прамипексол-ЗН уменьшают на 30%. Суточную дозу можно назначать в два приема, если клиренс креатинина находится в пределах 20-50 мл/мин, и в один, если клиренс креатинина ниже 20 мл/мин.
Дозировка для пациентов с нарушением функции печени
Для пациентов с нарушениями функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку около 90% усвоенного препарата выводится почками. Потенциальное влияние нарушения функции печени на фармакокинетику препарата Прамипексол-ЗН не исследовалось.
Синдром беспокойных ног
Рекомендованная начальная доза препарата Прамипексол-ЗН составляет 0,125 мг 1 раз в сутки за 2-3 часа до сна. Для пациентов, требующих дополнительного уменьшения выраженности симптомов, дозу можно увеличивать каждые 4-7 дней до максимальной дозы 0,75 мг/сут (как приведено в таблице 2).
Таблица 2
Схема увеличения дозы препарата Прамипексол-ЗН
|Этап титрования
|Разовая суточная вечерняя доза (мг)
|1
|0,125
|2*
|0,25
|3*
|0,50
|4*
|0,75
* В случае необходимости.
Следует оценить реакцию пациента на лечение после 3 месяцев и пересмотреть необходимость продолжения терапии. Если лечение прерывается более чем на несколько дней, следует повторно начать с дозы, указанной выше.
Прекращение лечения
Поскольку суточная доза для лечения синдрома беспокойных ног не превышает 0,75 мг, применение препарата Прамипексол-ЗН можно прекратить без постепенного уменьшения дозы. В ходе 26-недельного плацебо-контролируемого клинического исследования наблюдалось возобновление симптомов синдрома беспокойных ног (усиление тяжести симптомов по сравнению с начальным уровнем) у 10% пациентов (14 из 135 пациентов) после внезапного прекращения применения прамипексола. Такой эффект наблюдался по всем дозам.
Дозирование для пациентов с нарушениями функции почек
Выведение препарата из организма зависит от функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина выше 20 мл/мин нет необходимости в уменьшении суточной дозы.
Применение препарата Прамипексол-ЗН не изучалось у пациентов, находящихся на гемодиализе, и у пациентов с тяжелой степенью нарушения функции почек.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени
Для пациентов с нарушениями функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку около 90% усвоенного препарата выводится почками.
Дети
Болезнь Паркинсона. Безопасность и эффективность применения препарата Прамипексол-ЗН для детей (в возрасте младше 18 лет) не установлены. Обоснование возможности применения препарата детям при болезни Паркинсона отсутствует.
Синдром беспокойных ног. Не рекомендуется применять препарат детям (в возрасте младше 18 лет) из-за недостаточности данных по безопасности и эффективности.
Синдром Туретта. Препарат не следует применять детям (в возрасте младше 18 лет) с синдромом Туретта из-за негативного соотношения преимущества/риска для лечения этого заболевания.
Побочные реакции
Большинство побочных реакций обычно наблюдается в начале терапии, значительная часть исчезает, даже если терапия продолжается.
Побочные реакции представлены по классам систем органов и частоте возникновения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — <1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно установить по имеющимся данным).
Болезнь Паркинсона
У пациентов с болезнью Паркинсона при лечении прамипексолом по сравнению с плацебо наиболее частыми побочными реакциями (≥ 5%) были тошнота, дискинезия, артериальная гипотензия, головокружение, сонливость, бессонница, запор, галлюцинации, головная боль и утомляемость. Частота возникновения сонливости повышалась при применении доз выше 1,5 мг/сут (см. раздел «Способ применения и дозы»). Наиболее частой побочной реакцией при приеме в комбинации с леводопой была дискинезия. Артериальная гипотензия может возникнуть в начале лечения, особенно если промипексол титруется слишком быстро.
Таблица 3
|Класс системы органов
|Очень часто (≥ 1/10)
|Часто (≥ 1/100 — <1/10)
|Нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100)
|Редко (≥1/10000 — < 1/1000)
|Неизвестно (невозможно установить по имеющимся данным)
|Инфекции и инвазии
|пневмония
|Со стороны эндокринной системы
|нарушение секреции антидиуретического гормона1
|Со стороны психики
|нарушение сна, симптомы расстройства контроля над побуждением и компульсивное поведение, спутанность сознания, галлюцинации, бессонница
|переедание1, патологическое влечение к посещению магазинов, бред, гиперфагия1, гиперсексуальность, расстройства либидо, паранойя, патологическое влечение к азартным играм, беспокойство, делирий
|мания
|Со стороны нервной системы
|головокружение, дискинезия, сонливость
|головная боль
|амнезия, гиперкинезия, внезапный приступ сна, синкопе
|Со стороны органов зрения
|нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и ухудшение остроты зрения
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|артериальная гипотензия
|сердечная недостаточность1
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|одышка, икота
|Со стороны пищеварительной системы
|тошнота
|запор, рвота
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|гиперчувствительность, зуд, сыпь
|Общие расстройства
|повышенная утомляемость, периферические отеки
|Синдром отмены агонистов допамина (включая апатию, тревогу, депрессию, усталость, повышенную потливость и боль)
|Исследования
|уменьшение массы тела, включая снижение аппетита
|увеличение массы тела
1 Эта побочная реакция наблюдалась в постмаркетинговом периоде. В 95% случаев частота не выше, чем нечасто, но может быть ниже. Установка точной частоты невозможна, поскольку побочная реакция не наблюдалась во время клинических исследований с участием 2762 пациентов с болезнью Паркинсона, лечившихся прамипексолом.
Синдром беспокойных ног
У пациентов с синдромом беспокойных ног при лечении прамипексолом наиболее частыми побочными реакциями (≥ 5%) были тошнота, головная боль, головокружение и повышенная утомляемость. Тошнота и повышенная утомляемость при лечении препаратом Прамипексол-ЗН чаще наблюдались у женщин (20,8% и 10,5% соответственно) по сравнению с мужчинами (6,7% и 7,3% соответственно).
Таблица 4
|Класс системы органов
|Очень часто (≥ 1/10)
|Часто (≥ 1/100 — < 1/10)
|Нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100)
|Неизвестно (невозможно установить по имеющимся данным)
|Инфекции и инвазии
|пневмония2
|Со стороны эндокринной системы
|нарушение секреции антидиуретического гормона2
|Со стороны психики
|нарушение сна, бессонница
|симптомы расстройства контроля над побуждением и компульсивное поведение, такие как переедание, патологическое влечение к посещению магазинов, гиперсексуальность и патологическое влечение к азартным играм2; спутанность сознания, бред, галлюцинации, гиперфагия2, расстройства либидо, паранойя2, беспокойство, мания, делирий
|Со стороны нервной системы
|оловокружение, головная боль, сонливость
|амнезия2, дискинезия, гиперкинезия2, внезапный приступ сонливости, синкопе
|Со стороны органов зрения
|нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и ухудшение остроты зрени
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|сердечная недостаточность2, артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|одышка, икота
|Со стороны пищеварительной системы
|тошнота
|запор, рвота
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|повышенная чувствительность, зуд, сыпь
|Общие расстройства
|повышенная утомляемость
|периферические отеки
|синдром отмены агонистов допамина (включая апатию, тревогу, депрессию, усталость, повышенную потливость и боль)
|Исследования
|уменьшение массы тела, включая снижение аппетита, увеличение массы тела
2 Эта побочная реакция наблюдалась в постмаркетинговом периоде. В 95% случаев частота не выше, чем нечасто, но может быть ниже. Установка точной частоты невозможна, поскольку побочная реакция не наблюдалась во время клинических исследований с участием 1395 пациентов с синдромом беспокойных ног, лечившихся прамипексолом.
Описание отдельных побочных реакций
Сонливость. Применение прамипексола часто связано с сонливостью и нечасто с чрезмерной сонливостью в дневное время и эпизодами внезапного приступа сонливости (см. раздел «Особенности применения»).
Расстройства либидо. Применение прамипексола нечасто может быть связано с нарушениями либидо (повышение или снижение).
Расстройства контроля за побуждением. У пациентов с болезнью Паркинсона, лечившихся агонистами допамина, включая Прамипексол-ЗН, особенно в высоких дозах, наблюдались симптомы расстройства контроля над побуждением, признаки патологического влечения к азартным играм, усиление либидо и гиперсексуальность, компульсивные растраты или или покупки, переедания и компульсивное употребление пищи.
Синдром отмены агонистов допамина. При снижении дозы или прекращении применения агонистов допамина (включая прамипексол) могут возникать немоторные побочные реакции. Симптомы включают апатию, тревогу, депрессию, усталость, повышенную потливость и боль (см. раздел «Особенности применения»).
Сердечная недостаточность. В процессе клинических исследований и в постмаркетинговый период сердечная недостаточность наблюдалась у пациентов, применявших прамипексол. В процессе фармакоэпидемиологического исследования применение прамипексола было связано с повышением риска сердечной недостаточности (соотношение риска 1,86; 95% ДИ, 1,21–2,85).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».