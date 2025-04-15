Прамипексол-ЗН (Pramipexol-ZN)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
555,60
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
174,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
174,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
584,10 грн