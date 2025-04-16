Прамипексол-ЗН (Pramipexol-ZN)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
205,98
Экономия при брони: -30,10 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Прамипексол-ЗН таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
177,70 грн
Прамипексол-ЗН таблетки 1 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
622,00 грн