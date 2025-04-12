Фармакодинамика.

Активное вещество препарата Лейпрорелин Сандоз ® — лейпрорелина ацетат — является синтетическим аналогом природного гипоталамусного гонадотропин-рилизинг гормона (ЛГРГ), который контролирует выделение гонадотропинов гормонов ЛГ (лютеинизирующий гормон) и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) передней долей гипофиза. Эти гормоны стимулируют синтез стероидов половыми железами.

В отличие от физиологического ЛГРГ, который выделяется гипоталамусом пульсоподобным образом, лейпрорелина ацетат (который еще называют агонистом ЛГРГ) обеспечивает постоянную блокаду ЛГРГ-рецепторов гипофиза в течение всего периода лечения, вследствие чего гипофиз перестает воспринимать и реагировать на начальную кратковременную стимуляцию (понижающая регуляция). Вследствие обратного подавления секреции гипофизом гонадотропина происходит снижение уровней тестостерона, который влияет на рост раковой ткани простаты. При нормальных обстоятельствах эта ткань стимулируется дигидротестостероном, который выделяется в ответ на снижение уровня тестостерона в клетках простаты.

Постоянный прием лейпрорелина ацетата обеспечивает уменьшение количества и чувствительности (так называемая понижающая регуляция) рецепторов гипофиза и, как следствие, снижение уровня ЛГ, ФСГ и ДГТ. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровней тестостерона до кастратного диапазона. Исследования на животных продемонстрировали антиандрогенный эффект и торможение роста карциномы простаты. Согласно экспериментальным и клиническим исследованиям трехмесячный курс лечения лейпрорелина ацетатом после начальной стимуляции обеспечивает снижение секреции гонадотропина. У мужчин подкожное введение лейпрорелина ацетата сначало вызывает рост уровней ЛГ и ФСГ, что сопровождается временным ростом уровней тестостерона и дигидротестостерона. Через кратковременное ухудшение клинической картины в первые 3 недели лечения, которое наблюдалось в единичных случаях, мужчинам с раком простаты на начальном этапе лечения можно назначить дополнительный прием антиандрогенов. Длительный прием лейпрорелина ацетата, наоборот, приводит к снижению уровней ЛГ и ФСГ. Уровни андрогенов у мужчин снижаются до значений, которые фиксируются после хирургического удаления обоих яичек. Эти изменения обычно происходят за 2–3 недели после начала терапии и сохраняются в течение всего дальнейшего лечения. Вместе с тем, рассматривая вариант лечения лейпрорелином ацетатом, необходимо оценить гормональную чувствительность раковой ткани простаты и потенциальные терапевтические преимущества орхиэктомия. При необходимости орхиэктомию можно заменить 3-месячными приемами ацетата лейпрорелина. Согласно полученным данным постоянным приемом ацетата лейпрорелина можно поддерживать кастратные уровне тестостерона более 5 лет.

Фармакокинетика.

После инъекции имплантата начинается постоянное выделение ацетата лейпрорелина (активное вещество препарата) из полимера молочной кислоты, которое длится до 182 дней (26 недель). Со временем полимер абсорбируется аналогично тому, как это происходит с хирургическим шовным материалом.

Через 2 часа после введения одной дозы уровень лейпрорелина достигает наивысшего уровня 5216 пг/мл (5,2 нг/мл). Площадь под фармакокинетической кривой в течение трех месяцев лечения составляет 32,4 нг/мл * d. Уровень, определяемый в сыворотке крови сохраняется до 182 дней (26 недель) после введения. Уровень, определяемый в сыворотке крови, сохраняется до 182 дней (26 недель) после введения. Объем распределения лейпрорелина у мужчин составляет 36 л общий клиренс составляет 139,6 мл/мин.

Повторное применение приводит к постоянному снижению уровня тестостерона до уровня кастрации (стерильности), в случае отсутствия временного повышения уровня тестостерона, что случается после первой инъекции.

У пациентов с угнетенной функцией почек или печени показатели лейпрорелина были определены на том же уровне, что и у пациентов со здоровыми почками и печенью. У некоторых пациентов с хронической недостаточностью почек уровень лейпрорелина в сыворотке крови был выше. Однако, вероятно, это наблюдение не имеет клинического значения.