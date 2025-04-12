Лейпрорелин Сандоз (Leuprorelin Sandoz)
Лейпрорелин Сандоз инструкция по применению
Состав
действующее вещество: лейпрорелина ацетат;
1 имплантат содержит 5 мг лейпрорелина (в форме лейпрорелина ацетата);
вспомогательные вещества: полимолочная кислота.
Лекарственная форма
Имплантат.
Основные физико-химические свойства: имплантат от белого до слегка желтоватого цвета с однородной поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона.
Код АТС L02A E02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активное вещество препарата Лейпрорелин Сандоз ® — лейпрорелина ацетат — является синтетическим аналогом природного гипоталамусного гонадотропин-рилизинг гормона (ЛГРГ), который контролирует выделение гонадотропинов гормонов ЛГ (лютеинизирующий гормон) и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) передней долей гипофиза. Эти гормоны стимулируют синтез стероидов половыми железами.
В отличие от физиологического ЛГРГ, который выделяется гипоталамусом пульсоподобным образом, лейпрорелина ацетат (который еще называют агонистом ЛГРГ) обеспечивает постоянную блокаду ЛГРГ-рецепторов гипофиза в течение всего периода лечения, вследствие чего гипофиз перестает воспринимать и реагировать на начальную кратковременную стимуляцию (понижающая регуляция). Вследствие обратного подавления секреции гипофизом гонадотропина происходит снижение уровней тестостерона, который влияет на рост раковой ткани простаты. При нормальных обстоятельствах эта ткань стимулируется дигидротестостероном, который выделяется в ответ на снижение уровня тестостерона в клетках простаты.
Постоянный прием лейпрорелина ацетата обеспечивает уменьшение количества и чувствительности (так называемая понижающая регуляция) рецепторов гипофиза и, как следствие, снижение уровня ЛГ, ФСГ и ДГТ. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровней тестостерона до кастратного диапазона. Исследования на животных продемонстрировали антиандрогенный эффект и торможение роста карциномы простаты. Согласно экспериментальным и клиническим исследованиям трехмесячный курс лечения лейпрорелина ацетатом после начальной стимуляции обеспечивает снижение секреции гонадотропина. У мужчин подкожное введение лейпрорелина ацетата сначало вызывает рост уровней ЛГ и ФСГ, что сопровождается временным ростом уровней тестостерона и дигидротестостерона. Через кратковременное ухудшение клинической картины в первые 3 недели лечения, которое наблюдалось в единичных случаях, мужчинам с раком простаты на начальном этапе лечения можно назначить дополнительный прием антиандрогенов. Длительный прием лейпрорелина ацетата, наоборот, приводит к снижению уровней ЛГ и ФСГ. Уровни андрогенов у мужчин снижаются до значений, которые фиксируются после хирургического удаления обоих яичек. Эти изменения обычно происходят за 2–3 недели после начала терапии и сохраняются в течение всего дальнейшего лечения. Вместе с тем, рассматривая вариант лечения лейпрорелином ацетатом, необходимо оценить гормональную чувствительность раковой ткани простаты и потенциальные терапевтические преимущества орхиэктомия. При необходимости орхиэктомию можно заменить 3-месячными приемами ацетата лейпрорелина. Согласно полученным данным постоянным приемом ацетата лейпрорелина можно поддерживать кастратные уровне тестостерона более 5 лет.
Фармакокинетика.
После инъекции имплантата начинается постоянное выделение ацетата лейпрорелина (активное вещество препарата) из полимера молочной кислоты, которое длится до 182 дней (26 недель). Со временем полимер абсорбируется аналогично тому, как это происходит с хирургическим шовным материалом.
Через 2 часа после введения одной дозы уровень лейпрорелина достигает наивысшего уровня 5216 пг/мл (5,2 нг/мл). Площадь под фармакокинетической кривой в течение трех месяцев лечения составляет 32,4 нг/мл * d. Уровень, определяемый в сыворотке крови сохраняется до 182 дней (26 недель) после введения. Уровень, определяемый в сыворотке крови, сохраняется до 182 дней (26 недель) после введения. Объем распределения лейпрорелина у мужчин составляет 36 л общий клиренс составляет 139,6 мл/мин.
Повторное применение приводит к постоянному снижению уровня тестостерона до уровня кастрации (стерильности), в случае отсутствия временного повышения уровня тестостерона, что случается после первой инъекции.
У пациентов с угнетенной функцией почек или печени показатели лейпрорелина были определены на том же уровне, что и у пациентов со здоровыми почками и печенью. У некоторых пациентов с хронической недостаточностью почек уровень лейпрорелина в сыворотке крови был выше. Однако, вероятно, это наблюдение не имеет клинического значения.
Показания
Лечение гормонзависимого рака простаты, что прогрессирует.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к лейпрорелину или другим аналогам гонадотропин-рилизинг гормона или полимолочной кислоты.
- Гормононезависимый опухоли.
- Хирургическая кастрация.
- Лейпрорелин Сандоз ® не применять женщинам и детям.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.
Поскольку антиандрогенная терапия может удлинять интервал QT, следует тщательно оценить возможность одновременного применения препарата Лейпрорелин Сандоз® с лекарственными средствами, которые удлиняют интервал QT или могут вызвать двунаправленную тахикардию, такими как антиаритмические лекарственные средства класса IA (например хинидин, дизопирамид) или класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибулитид), метадон, моксифлоксацин, нейролептики и другие (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Пациенты с гипертонией нуждаются в тщательном мониторинге. Существует повышенный риск возникновения депрессии, симптомы эмоциональной лабильности, такие как плач, раздражительность, нетерпеливость, гнев и агрессия у пациентов, применяющих антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормонов.
В начале лечения часто происходит кратковременный рост сывороточных уровней тестостерона, который может сопровождаться временным обострением определенных клинических симптомов (возникновение или обострение осталгии, непроходимость мочевых путей с соответствующими осложнениями, компрессия спинного мозга, миастения ног, лимфоотек). При продолжении лечения осложнения обычно самостоятельно проходят. Возможно возникновение аллергических и анафилактических реакций, в частности, как местных реакций в месте введения так и системных реакций. На начальном этапе лечения для ослабления тяжести возможных осложнений (начальный рост тестостерона и обострение клинической симптоматики) можно рассмотреть целесообразность назначения дополнительных соответствующих антиандрогенов.
Успешность терапии следует регулярно контролировать с помощью клинических исследований (пальцевого ректального исследования простаты, УЗИ, скелетной сцинтиграфии, компьютерной томографии) и анализов уровня фосфатазы и или концентрации простат-специфического антигена (ПСА) и тестостерона в сыворотке крови.
Гипогонадизм, возникающий при длительном лечении аналогами ЛГРГ и / или орхэктомии, может привести к остеопорозу с повышенным риском переломов. Развитие остеопороза является более выраженным после орхэктомии (с повышенным уровнем кортизола), чем после введения аналогов ЛГРГ.
У пациентов, которые подвергаются высокому риску, дополнительное введение бисфосфонатов может предотвратить деминерализации костей.
В очень тщательном мониторинге нуждаются пациенты с метастазами в головной или спинной мозг, с нервными расстройствами и с непроходимостью мочевых путей, особенно в первые несколько недель лечения. В редких случаях у таких пациентов наблюдалась компрессия спинного мозга и недостаточность функции почек.
При лечении препаратом Лейпрорелин Сандоз® тесты на допинг могут показывать положительный результат.
Изменение толерантности к глюкозе наблюдалась у некоторых пациентов, получавших аналоги ЛГРГ. Пациенты с диабетом требуют мониторинга во время лечения препаратом.
Антиандрогенная терапия может удлинять интервал QT.
У пациентов с удлинением интервала QT в анамнезе (или с соответствующими факторами риска), а также у пациентов, получающих сопутствующие лекарственные средства, которые могут продлить интервал QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») врачи должны оценить соотношение риска к пользе, в том числе вероятность двунаправленной тахикардии, прежде чем начать лечение препаратом.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза составляет 5 мг лейпрорелина 1 раз в 3 месяца. Если не наблюдается временное улучшение или положительная динамика, продолжать лечение не рекомендуется.
В исключительных случаях применения препарата откладывают на период до 4 недель, терапевтический эффект не снижается у большинства пациентов.
Препарат должен вводить врач с опытом проведения противоопухолевой терапии. Имплантат вводится под кожу в область живота.
Инструкция по применению:
Внимательно прочитайте эту инструкцию, поскольку шприц, поставляемый вместе с этим средством, может отличаться от тех, которые вы использовали ранее.
1. Продезинфицируйте участок инъекции на передней брюшной стенке ниже линии пупка.
2. Удалите шприц из стерильного пакета и проверьте наличие имплантата в камере (см. Область, ограниченную рамкой). При необходимости просмотрите шприц против света или осторожно встряхните его.
3. Вытяните поршень шприца в крайнее конечное положение, пока Вы не увидите всю линию во втором окне. Внимание: поршень можно просовывать вперед, чтобы ввести имплантат, только если раньше он был полностью извлечен!
4. Снимите с иглы защитный колпачок.
5. Держите корпус шприца одной рукой. Другой рукой соберите в складку кожу передней брюшной стенки пациента ниже линии пупка. Направив иглу отверстием вверх, введите ее на всю длину в подкожную клетчатку. Делайте это под небольшим углом, почти параллельно коже.
6. Осторожно вытащите шприц примерно на 1 см назад. Это создаст пункционный канал для имплантата.
7. Введите имплантат в пункционный канал, продвигая поршень вперед, пока он не зафиксируется на месте и вы услышите щелкающий звук.
8. Извлеките иглу. Чтобы обеспечить правильность ввода имплантата, проверьте, белый кончик поршня выглядует ли с конца иглы.
Как правило, за 3 месяца можно определить, является ли карцинома простаты андрогенчувствительной. Главным диагностическим параметром является анализ концентрации простатического специфического антигена (ПСА), которая обычно больше 10 нг/мл в активном состоянии развития опухоли. В пробах значения ПСА определено после удаления андрогена с применением препарата в дозе 5 мг. Однако показатели ПСА, как и вообще показатели тестостерона, следует определять до начала и после применения препарата в течение 3 месяцев. Результаты тестов считаются положительными, если за 3 месяца концентрация тестостерона находится на уровне стерильности (
Результаты тестов считаются отрицательными, если значение ПСА остается неизменным или увеличивается вместе с уменьшением тестостерона у пациента. В таких случаях продолжение гормоносупресивной терапии неприемлемо.
Однако, если у пациента определяется клинический ответ (например уменьшение болевых ощущений, жалоб на боль при мочеиспускании и восстановление нормального размера простаты), недостоверно отрицательные результаты нужно принять во внимание. В таких редких случаях применение Лейпрорелина Сандоз ® 5 мг необходимо продолжить в течение следующих трех месяцев, а также отслеживать значения ПСА. Кроме того, клиническую симптоматику пациента следует тщательно отслеживать.
Как правило, терапия устаревших гормонозависимых карцином простаты с применением препарата требует длительного срока лечения.
Необходимо регулярно проверять терапевтический эффект лечения с помощью клинических обследований (ректальная пальпация простаты, ультразвуковая эхография, сканирование костей, компьютерная томография) и исследования уровней фосфатазы или ПСА и сывороточного тестостерона (особенно при возникновении признаков прогрессирования опухоли, несмотря на адекватную терапию).
Дети
Не применять для лечения детей.
Побочные реакции
Из-за подавление определенных половых гормонов могут развиваться нежелательные побочные эффекты. По частоте побочные эффекты распределяются следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до <1/10), нечасто (≥ 1/1000 до <1/100), единичные (≥ 1/10000 до <1/1000), редко (<1/10000), частота неизвестна (полученные данные не позволяют оценить частоту распространения).
Наиболее распространенными побочными эффектами лечения лейпрорелином являются приливы и усиленное потоотделение. Эти явления возникают с частотой 10%.
В начале лечения, как правило, наблюдается кратковременное повышение концентрации тестостерона в сыворотке крови, что может временно ухудшить определенные симптомы заболевания (боль в костях или усиление боли в костях, обструкция мочевыводящих путей и ее последствия, компрессия спинного мозга, мышечная слабость ноги, лимфатические отеки). Это усиление симптомов обычно регрессирует спонтанно, без необходимости отмены лейпрорелина.
Со стороны нервной системы
Нечасто: головная боль, головокружение, беспокойство, галлюцинации, депрессия, обморок, гипестезия, бессонница, летаргия, нарушение памяти, изменения настроения, нервозность, нейромышечные расстройства, онемение, парестезии, периферическая нейропатия, нарушения вкусовой чувствительности, судороги или обострения уже существующих симптомов.
Редко: нарушения вкуса, нарушение обоняния, непроизвольные движения, бессонница, расстройства зрения, расстройства чувствительности кожи, инсульт гипофиза после первого введения лейпрорелина у пациентов с аденомой гипофиза, случаи появления у больных мысли о самоубийстве и суицидальные попытки.
Со стороны дыхательной системы
Часто: одышка, кашель, фарингит.
Нечасто: затрудненное дыхание, кровохарканье, эмфизема, носовое кровотечение, плевральный выпот, шум трения плевры, пневмония, фиброзные образования в легких, инфильтраты в легких, расстройство дыхания, застой в синусах.
Неизвестно: интерстициальная болезнь легких.
Со стороны пищеварительного тракта
Часто: тошнота, рвота, диарея или запор, метеоризм, сухость во рту, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроинтестинальные нарушения с возможным кровотечением, нарушение функции печени, повышение аппетита, полипы прямой кишки, жажда.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Нечасто: сыпь, макулопапулезная сыпь, алопеция, ночная потливость, дерматит, сухость кожи, зуд, повышенный/пониженный рост волос, ощущение кома в горле, пигментация, повреждения кожи, крапивница.
Редко: карцинома кожи/уха.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Часто: артралгия.
Нечасто: анкилозирующий спондилит, миалгия, тазовый фиброз, перелом позвоночника, паралич, теносиновитподобные симптомы, оссалгия.
Со стороны мочеполовой и репродуктивной системы
Очень часто: ослабление либидо и половой потенции.
Часто: дизурия, никтурия, поллакиурия.
Нечасто: дизурия, гематурия, боль в яичках, атрофия яичек, спазмы в мочевом пузыре, недержание мочи, нарушение функции пениса, боль в области простаты, инфекции мочеполового тракта.
Со стороны эндокринной системы
Нечасто: гинекомастия, сахарный диабет, увеличение щитовидной железы.
Редко: случаи кровоизлияний в гипофиз после первого назначения у пациентов с аденомой гипофиза.
Со стороны обмена веществ, метаболизма
Часто: повышение аппетита.
Нечасто: снижение аппетита, изменения метаболического состояния у больных сахарным диабетом (снижение или повышение уровня глюкозы в крови), патологическое увеличение массы тела, гиперкальциемия и гиперкреатининемия, дегидратация, гиперлипидемия (увеличение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов), гиперфосфатемия, гипогликемия, гипопротеинемия, гипонатриемия, гиперурикемия, гипербилирубинемия, потеря веса.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Очень часто: приливы с эпизодами усиленного потоотделения, вазодилатация.
Нечасто: стенокардия, аритмия, сердцебиение, изменения артериального давления (артериальная гипертензия или гипотензия), брадикардия, хроническая сердечная недостаточность, изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), аускультативные шумы, инфаркт миокарда, флебит, эмболия легочной артерии, инсульт, обмороки, тахикардия, тромбозы, транзиторные ишемические атаки, варикозное расширение вен.
Неизвестно: удлинение интервала QT.
Со стороны системы крови и лимфатической системы
Нечасто: анемия, экхимозы, лимфедема, увеличение протромбинового и частичного тромбопластинового времени, тромбоцитопения, лейкоцитоз, лейкопения, эозинофилия.
Системные нарушения и реакции в месте введения
Редко: усталость, реакции светочувствительности, отеки в области височной кости, желтуха, местные кожные реакции, в частности покраснение кожи в месте инъекции, которое обычно проходит при дальнейшем лечении.
Нечасто: реакции в месте введения, включая боль, воспаление, стерильный абсцесс, уплотнение тканей, гематому.
Со стороны иммунной системы
Редко: системные аллергические реакции (лихорадка, зуд, кожная сыпь), анафилаксия.
Со стороны органов зрения
Нечасто: нарушение зрения, амблиопия, нечеткость зрения, офтальмологические нарушения, сухость глаз.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
Нечасто: нарушения слуха, шум в ушах.
Новообразования
Нечасто: неожиданное обострение рака предстательной железы, аггравация рака предстательной железы.
Лабораторные исследования
Нечасто: рост уровней таких ферментов, как лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и щелочная фосфотаза (ЩФ), а также трансаминаз, в частности АЛТ (аланинаминотрансфераза сыворотки крови), АСТ (аспартатаминотрансфераза сыворотки крови) и γ-ГТ, повышенное содержание креатинина фосфокиназы в крови, повышенное содержание триглицеридов, увеличенное протромбиновое время, длительное свертывание крови.
Неизвестно: в отдельных случаях абсцесс в месте инъекции.
Примечание.
Реакцию на терапию препаратом можно контролировать путем измерения сывороточных уровней тестостерона, кислой фосфатазы и ПСА. В начале терапии уровни тестостерона обычно растут, а затем в течение 2 недель снижаются. За 2 — 4 недели уровни тестостерона достигают значений, таких как при удалении яичек, и остаются на этом уровне в течение всего дальнейшего лечения.
Во время лечения может уменьшаться плотность костной ткани. Реактивные костные изменения можно контролировать с помощью костной сцинтиграфии.
На начальном этапе лечения возможен рост уровней кислой фосфатазы преходящего характера. Обычно за несколько недель значения восстанавливаются до нормального уровня.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
1 прозрачный, предварительно заполненный шприц с имплантатом и металлической иглой с защитным колпачком из полиэтилена в алюминиевом пакете. По 1 или 3, или 6 пакетов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Выпуск серии:
Эвер Фарма Йена ГмбХ.
ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ.
Сандоз ГмбХ — Производственный участок Антиинфекционные ГЛС и Химические Операции Кундль (АИХО ГЛС Кундль).
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Отто-Шотт-Штрассе 15, 07745 Йена, Германия.
Мондзэештрассе 11 4866 Унтерах ам Аттерзэе, Австрия.
Биохемиштрассе 10, 6250 Кундль, Австрия.