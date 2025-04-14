Лейпрорелин Сандоз (Leuprorelin Sandoz)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6440,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6440,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6440,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6440,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6790,03
Экономия при брони: -253,58 грн
6536,45 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6941,13
Экономия при брони: -237,81 грн
6703,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7068,28
Экономия при брони: -484,36 грн
6583,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7037,47
Экономия при брони: -334,15 грн
6703,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
190.8 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6982,50
Экономия при брони: -434,35 грн
6548,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7040,72
Экономия при брони: -418,00 грн
6622,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
191.1 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6871,83
Экономия при брони: -335,67 грн
6536,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6899,50
Экономия при брони: -238,98 грн
6660,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7195,78
Экономия при брони: -478,63 грн
6717,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
194.6 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6845,70
Экономия при брони: -332,53 грн
6513,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
194.6 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6867,43
Экономия при брони: -241,72 грн
6625,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
195.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6783,20
Экономия при брони: -343,66 грн
6439,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
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Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7017,01
Экономия при брони: -480,85 грн
6536,16 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
225.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
225.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
228.8 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6940,88
Экономия при брони: -318,16 грн
6622,72 грн