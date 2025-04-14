Лейпрорелин Сандоз (Leuprorelin Sandoz)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6834,43
Экономия при брони: -286,28 грн
6548,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6974,98
Экономия при брони: -391,06 грн
6583,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6972,69
Экономия при брони: -459,52 грн
6513,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6851,47
Экономия при брони: -315,31 грн
6536,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6758,61
Экономия при брони: -319,07 грн
6439,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6962,02
Экономия при брони: -258,70 грн
6703,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6938,68
Экономия при брони: -312,97 грн
6625,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7129,63
Экономия при брони: -412,48 грн
6717,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
7061,49
Экономия при брони: -400,97 грн
6660,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6875,12
Экономия при брони: -338,96 грн
6536,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6912,26
Экономия при брони: -289,54 грн
6622,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6954,61
Экономия при брони: -251,29 грн
6703,32 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Лейпрорелин Сандоз имплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
6900,90 грн