ЛЕЙПРОРЕЛИН (LEUPRORELINUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство, синтетический аналог природного гонадотропин-РФ; имеет большую активность, чем естественный гормон. Обладает антигонадотропным, антиандрогенным, антиэстрогенным, противоопухолевым действием. Взаимодействует с рецепторами гонадорелина гипофиза, вызывает их кратковременную стимуляцию с последующим длительным угнетением их активности. Обратимо ингибирует выделение гипофизом ЛГ и ФСГ, снижает концентрацию в крови тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин, вызывает после кратковременной начальной стимуляции десенсибилизацию рецепторов. После первой в/м инъекции в течение 1 нед содержание половых гормонов как у мужчин, так и у женщин повышается (физиологическая реакция). В этот же период повышается содержание кислой фосфатазы в плазме, которое восстанавливается к 3–4-й неделе лечения. К 21-му дню после первого введения содержание половых гормонов снижается ниже исходного: у мужчин концентрация тестостерона достигает посткастрационного уровня, у женщин концентрация эстрадиола снижается до уровня, соответствующего овариоэктомии или постменопаузе. Последующее ежемесячное введение поддерживает низкий уровень половых гормонов в крови, что приводит к торможению роста и обратному развитию гормонозависимых опухолей (фибромиома матки, рак предстательной железы), способствует регрессии эндометриоза. После прекращения введения лейпрорелина физиологическая секреция гормонов восстанавливается.
Неактивен при приеме внутрь. Биодоступность при п/к и в/м введении сопоставима. Биодоступность у мужчин — 98%, у женщин — 75%. Средний равновесный объем распределения — 27 л. С белками плазмы крови связывается 43–49% лейпрорелина. Системный клиренс — 7,6 л. Являясь пептидом, лейпрорелин главным образом метаболизируется при участии пептидазы. Основной метаболит — M-I. Время достижения Cmax метаболита M-I в плазме крови составляет 2–6 ч и соответствует 6% Cmax исходного вещества. Через 1 нед после инъекции средняя концентрация M-I в плазме крови составляет 20% средней концентрации лейпрорелина. Через 3 ч после однократного введения в дозе 11,25 мг (депо-форма, действующая в течение 3 мес) Cmax лейпрорелина в плазме крови составляет 21,82±11,24 нг/мл. Равновесное состояние достигается через 7–14 дней после инъекции. Через 4 нед средняя концентрация лейпрорелина в плазме крови составляет 0,26±0,1 нг/мл, к 12-й неделе снижается до 0,17±0,08 нг/мг. В следовых количествах определяется в плазме крови более 30 дней после последнего введения. Лейпрорелин и его метаболит M-I выделяются почками.
прогрессирующий гормонозависимый рак предстательной железы (симптоматическое лечение как альтернатива орхидэктомии или эстрогентерапии); фибромиома матки (в предоперационный период или в качестве альтернативы хирургическому лечению); эндометриоз (подтвержденный лапароскопически).
вводят в/м или п/к, 1 раз в месяц (обычная лекарственная форма) или 1 раз в 3 мес (депо-форма). Место введения каждый раз меняют (область живота, ягодиц, бедер). Женщинам репродуктивного возраста первую инъекцию производят на 3-й день менструации.
При раке предстательной железы разовая доза составляет 3,75–7,5 мг, при фибромиоме матки и эндометриозе — 3,75 мг. Депо-форму вводят 1 раз в 3 мес в дозе 11,25 мг.
Продолжительность лечения — не более 6 мес. Р-ры для инъекций готовят непосредственно перед введением.
повышенная чувствительность (в том числе к аналогам гонадотропин-РГ), гормононезависимый рак предстательной железы, маточные кровотечения невыясненной этиологии, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью, пожилой возраст, хирургическая кастрация.
тошнота, рвота, диарея или запор, приливы крови к лицу, усиление потоотделения, нарушение слуха и зрения, шум в ушах, парестезии, головная боль, депрессия, повышенная возбудимость, утомляемость, ощущение сдавления грудной клетки, изменения на ЭКГ, снижение либидо, дерматит, кожный зуд, сыпь, у мужчин — импотенция, гинекомастия, атрофия тестикул, у женщин — сухость влагалища, вагинит, бели, акне, гирсутизм, остеопороз, гиперхолестеринемия. Местные реакции — боль и гиперемия в месте введения. После первого введения в течение 7 дней возможны преходящие эффекты у мужчин — усиление выраженности симптоматики заболевания, артралгия, нарушение мочеиспускания, мышечная слабость в ногах, у женщин — вагинальные кровотечения.
больные с повышенным риском развития осложнений должны находиться под наблюдением врача в течение 7 дней после первого введения. Во время лечения необходимо контролировать уровень ЛДГ, трансаминаз, а перед началом повторного курса определять плотность костной ткани. У женщин детородного возраста перед началом терапии необходимо исключить наличие беременности, использовать для контрацепции негормональные методы, первую инъекцию проводить на 3-й день менструального цикла. Следует иметь в виду, что после 6-месячного курса менструации возобновляются через 3 мес.
Терапия лейпрорелином снижает скорость психомоторных реакций, поэтому в период лечения не рекомендуется заниматься потенциально опасными видами деятельности.
алкоголь потенцирует снижение скорости психомоторных реакций.
характеризуется усилением побочных эффектов. Лечение симптоматическое.