противоопухолевое средство, синтетический аналог природного гонадотропин-РФ; имеет большую активность, чем естественный гормон. Обладает антигонадотропным, антиандрогенным, антиэстрогенным, противоопухолевым действием. Взаимодействует с рецепторами гонадорелина гипофиза, вызывает их кратковременную стимуляцию с последующим длительным угнетением их активности. Обратимо ингибирует выделение гипофизом ЛГ и ФСГ, снижает концентрацию в крови тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин, вызывает после кратковременной начальной стимуляции десенсибилизацию рецепторов. После первой в/м инъекции в течение 1 нед содержание половых гормонов как у мужчин, так и у женщин повышается (физиологическая реакция). В этот же период повышается содержание кислой фосфатазы в плазме, которое восстанавливается к 3–4-й неделе лечения. К 21-му дню после первого введения содержание половых гормонов снижается ниже исходного: у мужчин концентрация тестостерона достигает посткастрационного уровня, у женщин концентрация эстрадиола снижается до уровня, соответствующего овариоэктомии или постменопаузе. Последующее ежемесячное введение поддерживает низкий уровень половых гормонов в крови, что приводит к торможению роста и обратному развитию гормонозависимых опухолей (фибромиома матки, рак предстательной железы), способствует регрессии эндометриоза. После прекращения введения лейпрорелина физиологическая секреция гормонов восстанавливается.

Неактивен при приеме внутрь. Биодоступность при п/к и в/м введении сопоставима. Биодоступность у мужчин — 98%, у женщин — 75%. Средний равновесный объем распределения — 27 л. С белками плазмы крови связывается 43–49% лейпрорелина. Системный клиренс — 7,6 л. Являясь пептидом, лейпрорелин главным образом метаболизируется при участии пептидазы. Основной метаболит — M-I. Время достижения C max метаболита M-I в плазме крови составляет 2–6 ч и соответствует 6% C max исходного вещества. Через 1 нед после инъекции средняя концентрация M-I в плазме крови составляет 20% средней концентрации лейпрорелина. Через 3 ч после однократного введения в дозе 11,25 мг (депо-форма, действующая в течение 3 мес) C max лейпрорелина в плазме крови составляет 21,82±11,24 нг/мл. Равновесное состояние достигается через 7–14 дней после инъекции. Через 4 нед средняя концентрация лейпрорелина в плазме крови составляет 0,26±0,1 нг/мл, к 12-й неделе снижается до 0,17±0,08 нг/мг. В следовых количествах определяется в плазме крови более 30 дней после последнего введения. Лейпрорелин и его метаболит M-I выделяются почками.