Как и при применении других цефалоспоринов, при применении Евроцефтаза сообщалось о случаях анафилактических реакций с фатальными последствиями, даже если в подробном анамнезе нет соответствующих указаний. При возникновении аллергических реакций Евроцефтаз следует отменить и назначить соответствующее лечение. Цефтриаксон следует с осторожностью назначать пациентам с гиперчувствительностью к пенициллинам из-за возможной перекрестной аллергенности.

Зарегистрированы случаи тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз); однако частота этих явлений неизвестна.

Цефтриаксон может повышать протромбиновое время. В связи с этим при подозрении на дефицит витамина К необходимо определять протромбиновое время.

На фоне применения практически всех антибактериальных препаратов, в том числе цефтриаксона, возможно возникновение диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, от легкой степени тяжести до колита с фатальным исходом. Антибактериальные препараты изменяют нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile. Clostridium difficile продуцирует токсины А и В, которые способствуют развитию диареи, ассоциированной с Clostridium difficile. Штаммы Clostridium difficile, чрезмерно продуцирующие токсины, вызывают повышенную заболеваемость и летальность, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробным средствам и нуждаться в колэктомии. Диарею, ассоциированную с Clostridium difficile, следует исключить у всех пациентов при применении антибиотиков. Необходимо собрать подробный медицинский анамнез, так как диарея, ассоциированная с Clostridium difficile, может возникать в течение двух месяцев после прекращения применения антибактериальных средств.

При подозрении или подтверждении диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, необходимо отменить антибиотикотерапию, не влияющую на Clostridium difficile. По клиническим показаниям следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов, белковых добавок, антибиотикотерапию, к которой чувствительна Clostridium difficile, и хирургическое обследование. В течение длительного применения Евроцефтаза возможны трудности в контроле нечувствительных к препарату микроорганизмов. В связи с этим необходим тщательный надзор за пациентами. При возникновении суперинфекции необходимо принять соответствующие меры.

После применения цефтриаксона обычно в дозах, превышающих стандартные рекомендованные, при ультразвуковом исследовании желчного пузыря могут наблюдаться тени ошибочно воспринимаемые за камни. Это преципитаты кальциевой соли цефтриаксона, исчезающие после завершения или прекращения терапии Евроцефтазом. Подобные изменения редко сопровождаются симптоматикой. Но и в таких случаях рекомендуется только консервативное лечение. Если эти явления сопровождаются клинической симптоматикой, решение об отмене препарата принимает врач.

У больных, которым вводили цефтриаксон, описаны единичные случаи развившегося панкреатита, возможно, вследствие обструкции желчевыводящих путей. Большинство из этих больных имели факторы риска застоя в желчевыводящих путях, например, лечение в анамнезе, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание. При этом нельзя исключать роль преципитатов в развитии панкреатита, образовавшихся под действием Евроцефтаза в желчевыводящих путях.

Безопасность и эффективность цефтриаксона у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе «Способ применения и дозы». В исследованиях было показано, что цефтриаксон, как и другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.

Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которым угрожает риск развития билирубиновой энцефалопатии (см. раздел «Противопоказания»).

У больных с нарушенной функцией почек, при условии нормальной функции печени, дозу Евроцефтаза уменьшать не нужно. При почечной недостаточности (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин) необходимо, чтобы суточная доза цефтриаксона не превышала 2 г.

У больных с нарушенной функцией печени, при сохранении функции почек, дозу Евроцефтаза уменьшать нет необходимости.

При одновременном наличии тяжелой патологии печени и почек концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови необходимо регулярно контролировать. У больных, находящихся на гемодиализе, дозу препарата после проведения этой процедуры изменять нет необходимости.

Следует проявлять осторожность при применении Евроцефтаза больным с почечной недостаточностью, которые одновременно получают аминогликозиды и диуретики. Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезают после прекращения применения цефтриаксона. В случае наличия симптомов следует произвести ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата пациентам с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки польза-риск конкретного случая. При тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.

Цефтриаксон нельзя смешивать или назначать одновременно с кальцийсодержащими растворами даже при введении препаратов через разные инфузионные системы. Описаны случаи возникновения преципитатов в легких и почках, которые привели к летальным исходам при одновременном введении цефтриаксона и препаратов кальция. Также сообщалось о случаях возникновения внутрисосудистых преципитатов после одновременного применения цефтриаксона с внутривенными кальцийсодержащими растворами. В связи с этим нельзя применять кальцийсодержащие растворы для внутривенного введения по меньшей мере в течение 48 ч после введения последней дозы Евроцефтаза (см. раздел «Противопоказания»).

Иммуноопосредованная гемолитическая анемия наблюдалась у пациентов, получавших цефалоспорины, в том числе Евроцефтаз. О случаях тяжелой гемолитической анемии, в том числе фатальных, сообщалось у пациентов взрослого возраста и детей. При развитии анемии при использовании цефтриаксона необходимо исключить анемию, вызванную цефтриаксоном, и отменить препарат до установления этиологии анемии.

При длительном лечении следует регулярно контролировать картину крови.

В единичных случаях при лечении Евроцефтазом у больных могут отмечаться ложноположительные результаты Кумбса. Как и другие антибиотики, Евроцефтаз может вызывать ложноположительный результат пробы на галактоземию. Ложноположительные результаты могут быть получены и при определении глюкозы в моче, поэтому при лечении Евроцефтазом глюкозурию, при необходимости, следует определять только ферментным методом.