Евроцефтаз (Euroceftaz)
Евроцефтаз инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 флакон содержит цефтриаксон натрия эквивалентно безводному цефтриаксону 1000 мг и тазобактам натрия эквивалентно тазобактаму 125 мг.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый кристаллический порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного использования. Цефалоспорины. Цефтриаксон, комбинации.
Код АTC J01D D54.
Фармакодинамика.
Цефтриаксон — это антибиотик группы цефалоспоринов третьего поколения для парентерального введения. Он оказывает бактерицидное действие в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон устойчив к действию бета-лактамаз. Он также активен против штаммов, устойчивых к действию других цефалоспоринов.
Высокочувствительны к цефтриаксону такие штаммы: Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Borellia burgdorferi, Treponema pallidum, Serratia marcescens, Peptostreptococcus spp., Proteu smirabilis, Proteus vulgaris.
Виды Enterobacteriacieae (Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Morganella morganii, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Providencia spp.)также чувствительны к цефтриаксону, кроме штаммов, производящих бета-лактамазы.
Цефтриаксон не является эффективным в отношении Acinetobacter spp., P. aeruginosa, Campylobacter jejuni, Bacterioides fragilis, Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis и метицилинстойких стафилококков.
Микоплазмы, микобактерии и хламидии устойчивы к действию цефалоспоринов.
Тазобактам, сульфоновое производное триазолилметилпенициллановой кислоты, является ингибитором многих бета-лактамаз, включая плазмидные и хромосомные ферменты, которые часто вызывают устойчивость к пенициллинам и цефалоспоринам, включая цефалоспорины третьего поколения. Тазобактам обладает лишь небольшой антибактериальной активностью. Присутствие тазобактама в комбинированном препарате Евроцефтаз усиливает и расширяет антимикробный спектр цефтриаксона, включая бактерии, продуцирующие бета-лактамазы, которые обычно нечувствительные к нему и другим бета-лактамным антибиотикам.
Фармакокинетика.
Цефтриаксон хорошо всасывается при внутримышечном введении и достигает высоких концентраций в сыворотке крови. Биодоступность препарата составляет 100%.
Цефтриаксон быстро проникает в тканевую жидкость и характеризуется высоким объемом распределения в большинстве тканей и жидкостей организма. При менингите у детей цефтриаксон проникает в спинномозговую жидкость при воспалении мозговых оболочек, при этом его концентрация в спинномозговой жидкости составляет 17% от концентрации в плазме крови. У взрослых больных через 2–24 ч после введения однократной дозы 50 мк/кг массы тела концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости превышает минимальную концентрацию для наиболее распространенных возбудителей менингита.
Через длительный период полувыведения (в среднем 8 часов, а также у пациентов старше 75 лет — вдвое больше) концентрация цефтриаксона через 24 часа после введения выше, чем минимальная ингибирующая концентрация для большинства микроорганизмов, вызывающих различные инфекции.
Приблизительно 50 — 60% введенного цефтриаксона выводится в неизмененном виде почками в мочу, остальное — через печень. Очевидно, цефтриаксон снижает скорость выведения тазобактама.
Показания
Лечение инфекций, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата:
— инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции ЛОР-органов;
— инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
— инфекции мочевыводящих путей;
— инфекции половых органов, включая гонорею;
— сепсис;
— инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;
— инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
— менингит;
— диссеминированный боррелиоз Лайма (ранние и поздние стадии заболевания).
Предоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случаях потенциальной или известной контаминации. При назначении Евроцефтаза необходимо соблюдать официальные рекомендации по антибиотикотерапии, в частности рекомендации по профилактике антибиотикорезистентности.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтриаксону или любому другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например, анафилактических реакций) к любому другому типу бета-лактамных антибактериальных средств (пенициллинов, монобактамов и карбапенемов).
Цефтриаксон противопоказан:
недоношенным новорожденным ≤ 41 недели с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения)*;
доношенным новорожденным (возрастом ≤ 28 дней):
- с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывание билирубина, вероятно, нарушено*;
- которые требуют (или ожидается, что потребуется) внутривенного введения препаратов кальция или инфузий кальцийсодержащих растворов, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
* В исследованиях in vitro было показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед внутримышечным введением цефтриаксона следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применяют в качестве растворителя (см. раздел «Способ применения и дозы»). См. инструкцию к медицинскому применению лидокаина, особенно противопоказания. Растворы цефтриаксона, содержащие лидокаин, не следует вводить внутривенно.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ни в коем случае нельзя применять Евроцефтаз с кальцийсодержащими растворами (раствор Рингера и т.п.). Кальцийосодержащие растворы не следует назначать в течение 48 ч после последнего введения цефтриаксона.
При одновременном применении высоких доз Евроцефтаза и таких сильнодействующих диуретиков, как фуросемид, нарушений функции почек не наблюдалось. Нет указаний на то, что Евроцефтаз повышает почечную токсичность аминогликозидов. После употребления алкоголя сразу после приема цефтриаксона не наблюдалось эффектов, похожих на действие дисульфирама (тетурама).
Цефтриаксон не содержит N-метилтиотетразольную группу, которая могла бы вызвать непереносимость этанола, а также кровотечения, свойственные некоторым другим цефалоспоринам. Пробенецид не влияет на выведение Евроцефтаза.
Был обнаружен антагонизм между хлорамфениколом и цефтриаксоном.
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Хартмана, для растворения Евроцефтаза во флаконах или для разведения восстановленного раствора для внутривенного введения в связи с вероятностью образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также может происходить при смешивании Евроцефтаза с растворами, содержащими кальций в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Евроцефтаз нельзя одновременно вводить внутривенно с растворами, содержащими кальций, в том числе с длительными инфузиями, содержащими кальций, например, парентеральное питание, с помощью Y-образной системы (см. «Способ применения и дозы). Однако остальным пациентам, кроме новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы можно вводить последовательно, друг после друга, если между инфузиями тщательно промыть систему совместимой жидкостью. В исследованиях in vitro с использованием плазмы пуповинной крови взрослых и новорожденных было показано, что новорожденным грозит повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона.
Существуют противоречивые данные о потенциальном усилении токсического воздействия аминогликозидов на почки при их применении вместе с цефалоспоринами. В таких случаях следует тщательно соблюдать рекомендации по мониторингу уровня аминогликозидов (и функции почек) в клинической практике.
Согласно литературным данным, цефтриаксон не совместим с амзакрином, ванкомицином, флуконазолом и аминогликозидами.
Не использовать растворы, содержащие бикарбонаты.
Бактериостатические средства могут оказывать влияние на бактерицидное действие цефалоспоринов.
Цефтриаксон может снижать эффективность гормональных пероральных контрацептивов. В связи с этим рекомендуется применять дополнительные (негормональные) методы контрацепции во время лечения и в течение 1 месяца после лечения.
Нет сообщений о взаимодействии между цефтриаксоном и продуктами для перорального приема, содержащими кальций, и взаимодействии между цефтриаксоном при внутримышечной инъекции и продуктами, содержащими кальций (внутривенно или перорально). Цефтриаксон нельзя смешивать с растворами других антимикробных средств.
При одновременном применении цефалоспоринов и циклоспоринов уровень в плазме крови и токсичность последних могут повышаться.
Диклофенак стимулирует выведение в желчь и снижает общий клиренс в моче.
Совместное применение препарата с пероральными антикоагулянтами может усиливать эффект против витамина К и риск кровотечения. Рекомендуется часто проверять международное нормализованное соотношение и должным образом корректировать дозу антивитамина К как вовремя, так и после терапии цефтриаксоном.
Особенности применения
Как и при применении других цефалоспоринов, при применении Евроцефтаза сообщалось о случаях анафилактических реакций с фатальными последствиями, даже если в подробном анамнезе нет соответствующих указаний. При возникновении аллергических реакций Евроцефтаз следует отменить и назначить соответствующее лечение. Цефтриаксон следует с осторожностью назначать пациентам с гиперчувствительностью к пенициллинам из-за возможной перекрестной аллергенности.
Зарегистрированы случаи тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз); однако частота этих явлений неизвестна.
Цефтриаксон может повышать протромбиновое время. В связи с этим при подозрении на дефицит витамина К необходимо определять протромбиновое время.
На фоне применения практически всех антибактериальных препаратов, в том числе цефтриаксона, возможно возникновение диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, от легкой степени тяжести до колита с фатальным исходом. Антибактериальные препараты изменяют нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile. Clostridium difficile продуцирует токсины А и В, которые способствуют развитию диареи, ассоциированной с Clostridium difficile. Штаммы Clostridium difficile, чрезмерно продуцирующие токсины, вызывают повышенную заболеваемость и летальность, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробным средствам и нуждаться в колэктомии. Диарею, ассоциированную с Clostridium difficile, следует исключить у всех пациентов при применении антибиотиков. Необходимо собрать подробный медицинский анамнез, так как диарея, ассоциированная с Clostridium difficile, может возникать в течение двух месяцев после прекращения применения антибактериальных средств.
При подозрении или подтверждении диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, необходимо отменить антибиотикотерапию, не влияющую на Clostridium difficile. По клиническим показаниям следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов, белковых добавок, антибиотикотерапию, к которой чувствительна Clostridium difficile, и хирургическое обследование. В течение длительного применения Евроцефтаза возможны трудности в контроле нечувствительных к препарату микроорганизмов. В связи с этим необходим тщательный надзор за пациентами. При возникновении суперинфекции необходимо принять соответствующие меры.
После применения цефтриаксона обычно в дозах, превышающих стандартные рекомендованные, при ультразвуковом исследовании желчного пузыря могут наблюдаться тени ошибочно воспринимаемые за камни. Это преципитаты кальциевой соли цефтриаксона, исчезающие после завершения или прекращения терапии Евроцефтазом. Подобные изменения редко сопровождаются симптоматикой. Но и в таких случаях рекомендуется только консервативное лечение. Если эти явления сопровождаются клинической симптоматикой, решение об отмене препарата принимает врач.
У больных, которым вводили цефтриаксон, описаны единичные случаи развившегося панкреатита, возможно, вследствие обструкции желчевыводящих путей. Большинство из этих больных имели факторы риска застоя в желчевыводящих путях, например, лечение в анамнезе, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание. При этом нельзя исключать роль преципитатов в развитии панкреатита, образовавшихся под действием Евроцефтаза в желчевыводящих путях.
Безопасность и эффективность цефтриаксона у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе «Способ применения и дозы». В исследованиях было показано, что цефтриаксон, как и другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.
Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которым угрожает риск развития билирубиновой энцефалопатии (см. раздел «Противопоказания»).
У больных с нарушенной функцией почек, при условии нормальной функции печени, дозу Евроцефтаза уменьшать не нужно. При почечной недостаточности (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин) необходимо, чтобы суточная доза цефтриаксона не превышала 2 г.
У больных с нарушенной функцией печени, при сохранении функции почек, дозу Евроцефтаза уменьшать нет необходимости.
При одновременном наличии тяжелой патологии печени и почек концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови необходимо регулярно контролировать. У больных, находящихся на гемодиализе, дозу препарата после проведения этой процедуры изменять нет необходимости.
Следует проявлять осторожность при применении Евроцефтаза больным с почечной недостаточностью, которые одновременно получают аминогликозиды и диуретики. Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезают после прекращения применения цефтриаксона. В случае наличия симптомов следует произвести ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата пациентам с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки польза-риск конкретного случая. При тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.
Цефтриаксон нельзя смешивать или назначать одновременно с кальцийсодержащими растворами даже при введении препаратов через разные инфузионные системы. Описаны случаи возникновения преципитатов в легких и почках, которые привели к летальным исходам при одновременном введении цефтриаксона и препаратов кальция. Также сообщалось о случаях возникновения внутрисосудистых преципитатов после одновременного применения цефтриаксона с внутривенными кальцийсодержащими растворами. В связи с этим нельзя применять кальцийсодержащие растворы для внутривенного введения по меньшей мере в течение 48 ч после введения последней дозы Евроцефтаза (см. раздел «Противопоказания»).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия наблюдалась у пациентов, получавших цефалоспорины, в том числе Евроцефтаз. О случаях тяжелой гемолитической анемии, в том числе фатальных, сообщалось у пациентов взрослого возраста и детей. При развитии анемии при использовании цефтриаксона необходимо исключить анемию, вызванную цефтриаксоном, и отменить препарат до установления этиологии анемии.
При длительном лечении следует регулярно контролировать картину крови.
В единичных случаях при лечении Евроцефтазом у больных могут отмечаться ложноположительные результаты Кумбса. Как и другие антибиотики, Евроцефтаз может вызывать ложноположительный результат пробы на галактоземию. Ложноположительные результаты могут быть получены и при определении глюкозы в моче, поэтому при лечении Евроцефтазом глюкозурию, при необходимости, следует определять только ферментным методом.
Способ применения и дозы
Инъекции Евроцефтаза предназначены только для внутривенного или внутримышечного введения.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: обычно назначают 1000/125 мг-2000/250 мг Евроцефтаза 1 раз в сутки (каждые 24 часа). При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых обладают только умеренной чувствительностью к цефтриаксону, суточную дозу можно увеличивать до 4000/500 мг. Суточная дозировка не должна превышать 4000 мг цефтриаксона.
Дети в возрасте 2 — 12 лет: 20–80 мг/кг массы тела (в пересчете на цефтриаксон) 1 раз в сутки. Суточная дозировка не должна превышать 2000 мг цефтриаксона.
Детям с массой тела более 50 кг назначают дозы для взрослых.
Внутривенные дозы 50 мг/кг (в пересчете на цефтриаксон) или более высокие следует вводить путем инфузии в течение по меньшей мере 30 мин.
Больные пожилого возраста
Больным пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других антибиотиков, больным следует продолжать принимать Евроцефтаз еще как минимум 48–72 часа после того, как температура нормализуется и анализы покажут отсутствие возбудителей. Обычно общая продолжительность лечения составляет 4–14 дней.
Комбинированная терапия
Относительно многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то, что повышенную эффективность таких комбинаций не всегда можно предположить, ее следует иметь ввиду при наличии тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидових следует вводить отдельно в рекомендуемых дозах.
Дозировка в особых случаях
Менингит
При бактериальном менингите у детей в возрасте 2 — 12 лет лечение начинают с дозы 100 мг/кг (по цефтриаксону), но не более 4000/500 мг 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, а его чувствительность определена, дозу можно соответственно снизить.Наилучшие результаты достигались при такой продолжительности лечения:
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
4 дня
6 дней
7 дней
Боррелиоз Лайма: взрослым и детям — из расчета 50 мг/кг цефтриаксона (наивысшая суточная доза — 2 г цефтриаксона) 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Гонорея
Для лечения гонореи (вызванной штаммами, образующими или не образующими пенициллиназу) рекомендуется назначать разовую дозу 250 мг цефтриаксона внутримышечно.
Профилактика инфекций в хирургии
Для профилактики послеоперационных инфекций в хирургии рекомендуется в зависимости от степени опасности заражения вводить разовую дозу 1–2 г (цефтриаксона) Евроцефтаза за 30–90 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное (но отдельное) введение Евроцефтаза и одного из 5-нитроимидазолов, например, орнидазола.
Почечная и печеночная недостаточность
У больных с нарушениями функции печени нет необходимости снижать дозу, если функция почек остается нормальной. Только в случаях почечной недостаточности в предтерминальной стадии (клиренс креатинина менее 20 мл/мин) суточная доза цефтриаксона не должна превышать 2 г. У больных с нарушениями функции печени нет необходимости снижать дозу в том случае, если функция почек остается нормальной. Больным, находящимся на гемодиализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после диализа. Однако следует контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови на предмет возможной коррекции дозы, поскольку у этих больных может снижаться скорость выведения. Суточная доза Евроцефтаза у больных, которые находятся на гемодиализе, не должна превышать 2 г (по цефтриаксону).
Приготовление растворов
Растворы готовят непосредственно перед их применением.
Внутримышечная инъекция
Для внутримышечной инъекции 1 г растворяют в 3,5 мл 1% раствора лидокаина; инъекцию делают глубоко в ягодичную мышцу. Рекомендуется вводить не более 1 г в одну ягодицу. Перед применением лидокаина сделать кожную пробу на чувствительность. Раствор, содержащий лидокаин, нельзя вводить внутривенно.
Внутривенная инъекция
Для внутривенной инъекции растворяют 1 г Евроцефтаза в 10 мл стерильной воды для инъекций;вводят внутривенно медленно (2–4 мин).
Внутривенное вливание
Внутривенное вливание должно длиться не менее 30 мин. Для приготовления раствора для вливания растворяют 2 г Евроцефтаза в 40 мл одного из следующих инфузионных растворов, свободных от ионов кальция: 0,9% хлорид натрия, 0,45% хлорид натрия + 2,5% глюкоза, 5% глюкоза, 10% глюкоза, 6% декстран в растворе глюкозы 5%, 6–10% гидроксиэтилированный крахмал, вода для инъекций. Учитывая на возможную несовместимость, растворы, содержащие Евроцефтаз нельзя смешивать с растворами, содержащими другие антибиотики, как при приготовлении, так и при введении.
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Хартмана, для растворения Евроцефтаза во флаконах или для разведения восстановленного раствора для внутривенного введения в связи с вероятностью образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона может происходить при смешивании Евроцефтаза с растворами, содержащими кальций в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Евроцефтаз нельзя одновременно вводить внутривенно с растворами, содержащими кальций, в том числе с длительными инфузиями, содержащими кальций, например, парентеральное питание (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
Применяют детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Обычно Евроцефтаз переносится хорошо. При его применении возможны такие побочные явления.
Инфекции и инвазии: кандидомикоз, распространенные — микоз половых путей, вторичные грибковые инфекции и инфекции, вызванные резистентными микроорганизмами, псевдомембранозный колит, суперинфекции.
Со стороны крови и лимфатической системы: распространенные — озинофилия, лейкопения, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, увеличение протромбинового времени; редко — повышение уровня креатинина в плазме крови; очень редко — расстройства коагуляции. Очень редко наблюдались случаи агранулоцитоза (<500/мм3), преимущественно после применения общей дозы 20 г или более. При длительном лечении следует регулярно контролировать картину крови. Сообщалось о незначительном продлении протромбинового времени.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: распространенные — диарея, тошнота, рвота, стоматит, глоссит; редко — панкреатит, развившийся, возможно, вследствие обструкции желчевыводящих путей, желудочно-кишечное кровотечение. Большинство из этих больных имели факторы риска застоя в желчевыводящих путях, например, лечение в анамнезе, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание. При этом нельзя исключать роль преципитатов в развитии панкреатита, образовавшихся под действием Евроцефтаза в желчевыводящих путях; очень редко –псевдомембранозный энтероколит.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень распространенные — псевдохолелитиаз желчного пузыря, преципитаты кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре с соответствующей симптоматикой у детей, обратный холелитиаз у детей (указанные явления редко наблюдались у детей); распространенные — повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови (АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы); частота неизвестна: ядерная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: распространеные — сыпь, аллергический дерматит, зуд, крапивница, отеки, экзантема, ангионевротический отек; очень редко — экссудативная многоформная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, олигурия, гематурия, глюкозурия; очень редко — цилиндрурия, интерстициальный нефрит, образование конкрементов в почках, главным образом у детей в возрасте старше 3 лет, получавших большие суточные дозы препарата (≥ 80 мг/кг в сутки), или кумулятивные дозы свыше 10 г, а также имеющие дополнительные факторы риска (ограниченное употребление жидкости, постельный режим). Образование конкрементов в почках может протекать бессимптомно или проявляться клинически, может вызвать почечную недостаточность, которая проходит после прекращения лечения Евроцефтазом.
Неврологические расстройства: головная боль и головокружение, тремор, судороги.
Кардиальные расстройства: повышение или снижение артериального давления, сердцебиение.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: одышка, бронхоспазм.
Со стороны иммунной системы: анафилактические или анафилактоидные реакции, анафилактический шок, гиперчувствительность.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго.
Общие расстройства: редко — головная боль и головокружение, лихорадка, озноб, а также сывороточная болезнь, отеки, носовые кровотечения, слабость.
Местные реакции: при внутривенном введении — флебиты, болезненность, уплотнение по ходу вены, в редких случаях наблюдаются воспалительные реакции стенки вены. Их можно избежать, применяя медленную инъекцию (2–4 минуты). Внутримышечная инъекция без применения лидокаина болезненная.
Воздействие на результаты лабораторных анализов
Повышение уровня креатинина в крови. В редких случаях при лечении Евроцефтазом у больных могут отмечаться ложноположительные результаты Кумбса. Как и другие антибиотики, Евроцефтаз может вызывать ложноположительный результат пробы на галактоземию. Ложноположительные результаты могут быть получены и при определении глюкозы в моче, поэтому во время лечения глюкозурию, при необходимости, следует определять только ферментным методом.
Случаи диареи после применения цефтриаксона могут быть связаны с Clostridium difficile. Следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов (см. раздел «Особенности применения»).
Преципитаты калъциевой соли цефтриаксона
Редкие случаи тяжелых нежелательных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (возрастом <28 дней), которым внутривенно вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках были обнаружены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием их малого объема крови и более длинного, чем у взрослых, периода полувыведения цефтриаксона (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения»).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, главным образом у детей в возрасте от 3 лет, получавших большие суточные дозы (≥80 мг/кг в сутки), или кумулятивные дозы свыше 10 г, а также имевшие дополнительные факторы риска (ограниченное употребление жидкости, постельный режим). Риск образования преципитатов возрастает у пациентов, лишенных подвижности или у больных с обезвоживанием. Образование преципитатов в почках может протекать бессимптомно или проявляться клинически, может вызвать почечную недостаточность, которая проходит после прекращения лечения цефтриаксоном.
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах выше стандартной рекомендованной дозы. У детей, по данным проспективных исследований, частота образования преципитатов при внутривенном введении препарата была разной — в некоторых исследованиях более 30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 минут) частота образования преципитатов, очевидно, ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические симптомы как боль, тошнота и рвота. В таких случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После прекращения применения цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 флакону в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Свисс Парентералз Лтд.