Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
394,30
Экономия при брони: -50,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
376,89
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
372,57
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
403,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
371,82
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
399,93
Экономия при брони: -20,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
396,74
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
395,85
Экономия при брони: -16,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
376,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
381,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
400,22
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
407,46
Экономия при брони: -27,25 грн