Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
394,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
394,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
368,20
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
388,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
388,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
388,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
388,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
369,60
Экономия при брони: -19,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
374,00
Экономия при брони: -23,80 грн