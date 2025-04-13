Харьков (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
379,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
400,18
Экономия при брони: -39,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
401,98
Экономия при брони: -24,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Евроцефтаз порошок для инъекций 1000 мг + 125 мг флакон №1
Euro Lifecare