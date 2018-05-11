Препарат не предназначен для применения в офтальмологии.

Не рекомендуется применение крема под окклюзионные повязки (например, гипс).

Следует придерживаться особой осторожности при нанесении крема на лицо, не допускать попадания препарата в глаза или на слизистые оболочки.

При раздражении кожи или проявлений реакций гиперчувствительности в месте нанесения крема, применение препарата следует прекратить и подобрать адекватную терапию.

Любые побочные эффекты, которые наблюдались при применении системных кортикостероидов, включая угнетение функции коры надпочечниковых желез, могут отмечаться и при местном применении глюкокортикостероидов, особенно у детей (в частности, у детей грудного возраста).

Наблюдались перекрёстные аллергические реакции с антибиотиками группы аминогликозидов.

Системное всасывание местных кортикостероидов обычно возрастает с увеличением дозы кортикостероида, увеличением длительности лечения и величины обрабатываемой поверхности тела. В таких случаях следует проводить соответствующие предупреждающие мероприятиям, поскольку кортикостероиды могут вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС). В случае развития этого угнетения, лекарственное средство следует отменить или уменьшить частоту его нанесения, или перевести пациента на кортикостероидный препарат более слабого действия.

При отмене препарата функция ГГНС системы обычно восстанавливается. В отдельных случаях могут развиваться симптомы отмены, в результате чего в схему терапии необходимо добавить системные кортикостероиды.

Системная абсорбция гентамицина при местном применении может быть выше при лечении больших поверхностей тела, особенно при длительном применении или при наличии повреждений кожи. В таких случаях возможно появление нежелательных эффектов, связанных с системной абсорбцией гентамицина, поэтому рекомендуются соответствующие предупреждающие мероприятия.

Длительное местное применение антибиотиков иногда может приводить к росту резистентной микрофлоры, включая грибы. В этом случае, а также при развитии раздражения, сенсибилизации или суперинфекции терапию препаратом следует прекратить и назначить соответствующее лечение.

Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Хлоркрезол может вызывать аллергические реакции.