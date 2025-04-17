Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
90,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,08
Экономия при брони: -2,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
90,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
159,20
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
166,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -2,60 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
166,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн