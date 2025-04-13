Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
154,10
Экономия при брони: -20,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
170,55
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье