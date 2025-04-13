Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 465 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
92,00
Экономия при брони: -8,20 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
85,30
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
90,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
89,29
Экономия при брони: -2,68 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
99,25
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бетазон Плюс крем для наружного применения туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
169,50 грн