фармакодинамика. Скорость и степень всасывания периндоприла и амлодипина как монопрепаратов в составе препарата Амлесса существенно не отличаются.

Периндоприл. Периндоприл является ингибитором АПФ — фермента, превращающего ангиотензин I в ангиотензин II (АПФ). Преобразующий фермент, или киназа, является эксопептидазой, которая позволяет преобразовывать ангиотензин I в ангиотензин II, а также вызывает распад вазодилататорного агента брадикинина с образованием неактивного гептапептида. Торможение активности АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что сопровождается повышением активности ренина в плазме крови (путем ингибирования отрицательной оценки высвобождения ренина) и уменьшением секреции альдостерона. Поскольку АПФ блокирует брадикинин, торможение активности этого фермента приводит к повышению активности циркулирующей и локальной калликреин-кининовой системы и, тем самым, к активации системы простагландинов. Такой механизм способствует действию ингибиторов АПФ на снижение АД и частично отвечает за появление некоторых побочных эффектов (например кашля).

Периндоприл в организме превращается в активный метаболит — периндоприлат. Другие метаболиты не демонстрируют торможения активности АПФ in vitro.

Амлодипин. Амлодипин — антагонист ионов кальция, который блокирует поступление ионов кальция через мембраны в клетки гладких мышц миокарда и сосудов. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным влиянием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм действия амлодипина при стенокардии не установлен, но известно, что амлодипин уменьшает ишемию миокарда двумя путями.

Амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает ОПСС. Снижение нагрузки на сердце приводит к уменьшению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде.

Механизм действия амлодипина также вызывает расширение основных коронарных артерий и коронарных артериол. Такое расширение увеличивает поступление кислорода в миокард у пациентов со стенокардией Принцметала. У пациентов с АГ дозирование 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД (как в положении стоя, так и лежа) в течение всего 24-часового интервала.

У пациентов со стенокардией прием амлодипина 1 раз в сутки продлевает общее активное время, время до начала стенокардии и время депрессии 1 мм ST-сегмента. Амлодипин снижает частоту стенокардии и уменьшает необходимость приема таблеток нитроглицерина.

Фармакокинетика. Периндоприл. После перорального приема периндоприл быстро всасывается, C max в плазме крови достигается в течение 1 ч. T ½ периндоприла из плазмы крови составляет 1 ч.

Периндоприл представляет собой пролекарство. 27% принятой дозы периндоприла попадает в кровоток в виде активного метаболита периндоприлата. Кроме активного периндоприлата, периндоприл образует еще 5 неактивных метаболитов. C max периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 ч.

Поскольку прием пищи уменьшает преобразование периндоприла в периндоприлат и, следовательно, снижается его биодоступность, то периндоприла аргинин рекомендуется принимать перорально в однократной суточной дозе утром перед едой.

Существует линейная взаимосвязь между дозой периндоприла и его концентрацией в плазме крови.

Объем распределения несвязанного периндоприлата составляет 0,2 л/кг массы тела. Связывание периндоприлата с белками плазмы крови составляет 20%, в основном с АПФ, но является дозозависимым. Периндоприлат выводится с мочой, окончательный T ½ несвязанного периндоприлата составляет около 17 ч. Состояние равновесия достигается через 4 сут.

Выведение периндоприлата уменьшается у пациентов пожилого возраста и больных с сердечной или почечной недостаточностью. Поэтому необходимо регулярно контролировать уровень калия и креатинина.

Диализный клиренс периндоприлата составляет 70 мл/мин.

Кинетика периндоприла изменяется у больных циррозом печени: печеночный клиренс основной молекулы уменьшается вдвое. Однако образующееся количество периндоприлата не уменьшается. Следовательно, таким больным не требуется подбирать дозу.

Амлодипин. После перорального приема в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается и достигает C max в плазме крови через 6–12 ч после приема. Абсолютная биодоступность составляет 64–80%. Объем распределения составляет около 21 л/кг массы тела. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина. Исследования in vitro показали, что около 97,5% циркулирующего амлодипина связывается с белками плазмы крови.

T ½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч, что позволяет назначать препарат 1 раз в сутки. Амлодипин метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. 60% принятой дозы выводится с мочой, а 10% — в неизмененном виде.

Применение у пациентов пожилого возраста . Время, необходимое для достижения C max амлодипина в плазме крови, одинаковое как у пожилых, так и у молодых пациентов. У лиц пожилого возраста отмечается тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T ½ . Рекомендуемый режим дозирования для пациентов пожилого возраста является аналогичным, однако повышение дозы следует проводить с осторожностью.

Применение у пациентов с почечной недостаточностью . См. ПРИМЕНЕНИЕ.

Применение у пациентов с нарушением функции печени . T ½ амлодипина, как и всех антагонистов кальция, увеличивается у пациентов с нарушением функции печени.