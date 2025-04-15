Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
224,50 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,40 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
224,60
Экономия при брони: -27,57 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
271,40
Экономия при брони: -33,62 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
93,57
Экономия при брони: -7,26 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
102,24
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,28
Экономия при брони: -28,15 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
310,82
Экономия при брони: -27,62 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,26
Экономия при брони: -16,95 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,80
Экономия при брони: -14,40 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
187,29
Экономия при брони: -3,87 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
216,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
260,74
Экономия при брони: -55,84 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,00
Экономия при брони: -52,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
216,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,00
Экономия при брони: -25,20 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
269,00
Экономия при брони: -61,90 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
217,40
Экономия при брони: -10,00 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,30
Экономия при брони: -16,30 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,60
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,37
Экономия при брони: -9,01 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
270,04
Экономия при брони: -10,56 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,48
Экономия при брони: -12,17 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
338,31
Экономия при брони: -12,94 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
211,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,20
Экономия при брони: -15,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,60
Экономия при брони: -19,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,81
Экономия при брони: -25,77 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,19
Экономия при брони: -46,91 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,60
Экономия при брони: -43,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
74,61
Экономия при брони: -7,46 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,27
Экономия при брони: -36,02 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
100,41
Экономия при брони: -12,03 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
111,91
Экономия при брони: -7,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,45
Экономия при брони: -31,86 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,64
Экономия при брони: -18,16 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
117,41
Экономия при брони: -15,34 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
224,50 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,40 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,68
Экономия при брони: -26,08 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,48
Экономия при брони: -35,74 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,48
Экономия при брони: -28,66 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,47
Экономия при брони: -42,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
230,67
Экономия при брони: -33,79 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,49
Экономия при брони: -84,76 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,40 грн